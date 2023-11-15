Укладачі Кембриджського словника назвали слово року

Традиційно hallucinate означає те, що хтось відчуває щось, чого не існує – через стан здоров'я або вживання наркотиків, але тепер це також стосується штучного інтелекту.

Укладачі Кембриджського словника (Cambridge Dictionary) обрали словом 2023 року, але в контексті штучного інтелекту, - hallucinate, яке перекладається як «галюцинувати». Відповідна стаття з'явилася на офіційному сайті словника.

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Укладачі зазначають, що з появою генеративного штучного інтелекту з'явилися нові слова. Зокрема, протягом 2023 року до словника додавали нові визначення, наприклад large languale model (велика мовну модель – LLM), generative AI (генеративний штучний інтелект (або GenAI) і GPT. Однак і слова, які вже давно існують у мові, отримали нові значення.

«Команда Кембриджського словника обрала «галюцинувати» словом 2023 року, оскільки визнала, що нове значення відображає суть того, чому люди говорять про ШІ. Генеративний ШІ – потужний інструмент, але ми все ще вчимося, як безпечно і ефективно взаємодіяти з ним – це означає усвідомлення як його потенційних сильних сторін, так і його поточних слабкостей», – ідеться в повідомленні.

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Традиційно hallucinate означає те, що хтось відчуває щось, чого не існує – через стан здоров'я або вживання наркотиків, але тепер це також стосується штучного інтелекту.

«У 2023 році стало зрозуміло, що ця нова доступна технологія далека від досконалості, оскільки здатна продукувати неправдиву інформацію – галюцинації – і представляти її як факт», – заявили укладачі словника.

До відома, укладачі словника англійської мови Collins Dictionary назвали permacrisis (пермакриза) головним словом 2022 року.