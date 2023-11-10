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Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Фейки про Залужного. Як захистити себе від ворожої пропаганди

glavcom.ua
Росіяни постійно виготовляють фейки, пов'язані з нашим військовим керівництвом
скріншот з відео

Не женіться за сенсаціями. Почекайте. Або вас зведуть з розуму

Особисто я був днями обмежений у моживості входити до мережі, але побачив два фейкових відео із Залужним. Так, це технічно, мабуть, не дуже складно. І відразу написав – не клюйте. Це ворожий вкид, ще й зроблений косо, як завжди. Ніхто нікого не звільнив. Нема ніякого бунту.

Просто не вірте одразу анонімним каналам у тік-тоці. Є канал у Залужного, є у президента, є канали новин, які все перевіряють. Давайте вже дорослішати. Бо від цих бактерій швидко не захистить, ані СБУ с ГУР, ані коммунікації Офісу президента. Вірусні відоси та ще й з ботофермами розлітаються миттєво. Тому захист працює тільки один – особиста гігієна. Не женіться за сенсаціями. Почекайте. Або вас зведуть з розуму.

Ось сьогодні з цього приводу офіційна заява ГУР. Андрій Юсов у ефірі каже – кінцевою метою поширення недостовірної інформації або ж, як приклад, діпфейків з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, є деморалізація українського суспільства. Все, катастрофи не відбулося, нас намагаються тримати у напрузі до повного психологічного виснаження. Та по можливості зламати нашу єдність у спротиві. І не тількі нашу. Але нічого не вийде. Не допоможуть змонтовані відоси, гучні заяви Фаріон та інше.

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Джерело
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Теги: інформаційна війна фейк Валерій Залужний росіяни

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Кирило Сазонов

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