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Соратник Залужного розповів, як ворог морально тисне на українських військових

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Соратник Залужного розповів, як ворог морально тисне на українських військових
Російські пропагандисти поширили фейковий сюжет, який нібито вийшов на українському телебаченні
фото: скріншот з відео

«Стратегію інформаційної безпеки обов'язково треба змінювати»

Російські пропагандисти використовують дезінформаційні заходи спрямовані на те, щоб наші командири та начальники ЗСУ приймали неправильні рішення, а особовий склад був деморалізований через розгойдування тем корупції вищих ешелонів влади та поділ суспільства на тих, хто воює та не воює. Про це в коментарі «Главкому» розповів полковник, головний спеціаліст Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ Тарас Дзюба.

«Раніше нашим військовим просто «смски» слали, інколи використовували звукомовні засоби, розкидали листівки з пропозиціями здатися в полон. Але, наприклад, один з останніх «креативів» ворога – це демонстрація всіма російськими каналами новини, що у них запрацював батальйон імені Богдана Хмельницького, що складається з військових полонених, і умови служби в ньому такі самі, як для кожного російського військовослужбовця. І, мовляв, після їхньої перемоги саме з таких «патріотів» і має складатися Україна, які зараз готові воювати проти нас в цьому батальйоні. Причому незрозуміло, кого вони там насправді за членів цього батальйону видають», – пояснив військовий.

За словами Дзюби, основними змінами в роботі російських пропагандистів стала варіативність ІПСО (інформаційно-психологічних операцій) в залежності від ситуації.

«Якщо раніше вони працювали лише за чітким планом без будь-якої можливості від нього відійти, то десь за пів року після початку повномасштабного вторгнення, зрозуміли, що воно так не працює. І почали діяти в залежності від ситуації. Тобто зважають на ситуацію на фронті, ставлення до російської агресії у світі та у російському суспільстві – чи підтримує, чи засуджує воно дії влади», – сказав полковник.

Соратник Залужного вважає, що Стратегію інформаційної безпеки обов'язково треба змінювати, але разом з тим вона досі є живою.

«Звісно, в ній не могло бути передбачене те, що у нас буде збільшення тимчасово окупованих територій, де проводиться політика тотальної пропаганди серед нашого населення. Не передбачено й такого різностороннього впливу на наші війська, який зараз застосовується», – зауважив військовий.

Зазначимо, систематизувати протидію російській пропаганді на інформаційному фронті мала б Стратегія інформаційної безпеки. Цей документ було затверджено РНБО і підписано президентом у грудні 2021 року. Реалізація стратегії була розрахована до 2025 року. Сам факт, що стратегія приймалася за пару місяців до російського вторгнення апріорі робить низку її положень застарілими, адже кількість окупованих територій на яких відбувається зачищення всього українського збільшилися.

Серед глобальних викликів та загроз інформбезпеці у 2021-му була визначена інформаційна політика Російської Федерації з її технологіями гібридної війни проти України, «у тому числі моделі і механізми інформаційного втручання». Але відповідь на таку дезінформаційну активність держави-агресора передбачена травоїдна – санкції та ефективний механізм моніторингу та відповідальності за їх порушення.

Нагадаємо, російські пропагандисти просувають фейкові сюжети, про те, що український контрнаступ виявився лише ІПСО.

Раніше ми повідомляли, що ворог за допомогою штучного інтелекту створює десятки різних псевдо телевізійних сюжетів ніби від українських телеканалів та поширює їх в соцмережах.

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Теги: росія пропаганда інформаційна війна військові фейк

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