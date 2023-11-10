Маск анонсував масштабне оновлення алгоритмів рекомендацій у Twitter

У найближчі кілька днів буде випущено велике оновлення алгоритму рекомендацій

Підприємець Ілон Маск анонсував масштабне оновлення алгоритму рекомендацій для соціальної мережі Twitter. Про це він написав у Twitter.

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«У найближчі кілька днів буде випущено велике оновлення алгоритму рекомендацій», – повідомив Маск.

Він підкреслив, що оновлення алгоритму Twitter націлене на привернення увагу до невеликих акаунтів і повідомлень, які не входять до мережі друзів і фоловерів.

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«Як завжди, алгоритм буде відкритий і буде постійно вдосконалюватися», – додав він.

Раніше повідомлялося, що американський мільярдер і бізнесмен Ілон Маск вважає, що штучний інтелект, запрограмований руками еко-активістів, може спричинити вимирання людства.

Нагадаємо, американський мільярдер та бізнесмен Ілон Маск зробив чергове скандальне висловлювання щодо війни Росії проти України. Так, він підтримав думку американського бізнесмена Девіда Сакса, який розкритикував надання США військової допомоги Україні.

До слова, американський мільярдер та бізнесмен Ілон Маск пожартував про те, що нібито Іран хоче війни з США.