Експерти попередили про нові загрози в інтернеті у 2022 році

Експерти прогнозують ще більше неправдивої інформації у соціальних мережах

Науковці прогнозують ще більше неправдивої інформації у соціальних мережах

Без суворого регулювання хибна інформація у мережі у 2022 році зростатиме. Такий прогноз зробили експерти, яких опитало видання TechXplore.

У опитуванні журналістів взяли участь три професори:

Анджана Сусарла, професор інформаційних систем Університету штату Мічиган;

Дам Хі Кім, асистент кафедри комунікацій Університету Аризони;

Ітан Цукерман, доцент кафедри публічної політики, комунікації та інформації, UMass Amherst.

Вчені зазначили, що відсутність незалежних аудитів, прозорості у перевірці фактів, а також расові та гендерні упередження, що лежать в основі алгоритмів соціальних мереж, вимагають вживання регулювальних заходів у 2022 році.

Вони також дійшли висновку, що соціальні мережі можуть поділяти людей. Користувачі схильні звинувачувати журналістів та політиків у розповсюдженні фальшивих новин, хоча не лише вони можуть створювати неправдиву інформацію.

Люди стають все більш недовірливими до різних державних установ через те, що стикаються з великою кількістю фальшивих новин. І це може стати проблемою для демократії, кажуть експерти.

На їхню думку, фальшивки все частіше сприйматимуться як пропаганда у 2022 році. Експерти вважають, що поточний рік може стати критичним та переломним у питаннях дезінформації та регулювання соцмереж.