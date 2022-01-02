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    Експерти попередили про нові загрози в інтернеті у 2022 році

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    Експерти прогнозують ще більше неправдивої інформації у соціальних мережах - Експерти попередили про нові загрози в інтернеті у 2022 році
    Експерти прогнозують ще більше неправдивої інформації у соціальних мережах
    фото з відкритих джерел

    Науковці прогнозують ще більше неправдивої інформації у соціальних мережах

    Без суворого регулювання хибна інформація у мережі у 2022 році зростатиме. Такий прогноз зробили експерти, яких опитало видання TechXplore.

    У опитуванні журналістів взяли участь три професори:

    • Анджана Сусарла, професор інформаційних систем Університету штату Мічиган;
    • Дам Хі Кім, асистент кафедри комунікацій Університету Аризони;
    • Ітан Цукерман, доцент кафедри публічної політики, комунікації та інформації, UMass Amherst.

    Вчені зазначили, що відсутність незалежних аудитів, прозорості у перевірці фактів, а також расові та гендерні упередження, що лежать в основі алгоритмів соціальних мереж, вимагають вживання регулювальних заходів у 2022 році.

    Вони також дійшли висновку, що соціальні мережі можуть поділяти людей. Користувачі схильні звинувачувати журналістів та політиків у розповсюдженні фальшивих новин, хоча не лише вони можуть створювати неправдиву інформацію.

    Люди стають все більш недовірливими до різних державних установ через те, що стикаються з великою кількістю фальшивих новин. І це може стати проблемою для демократії, кажуть експерти.

    На їхню думку, фальшивки все частіше сприйматимуться як пропаганда у 2022 році. Експерти вважають, що поточний рік може стати критичним та переломним у питаннях дезінформації та регулювання соцмереж.

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    Теги: Google Facebook соціальні мережі YouTube
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    Експерти попередили про нові загрози в інтернеті у 2022 році