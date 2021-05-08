Вчені дослідили, як соціальні мережі впливають на психіку підлітків

В Оксфордському університеті дослідили вплив соціальних мереж на психічне здоров’я підлітків

Взаємозв'язок між використанням підлітками цифрових технологій та погіршенням їх психічного здоров'я вкрай сумнівний. Такого висновку дійшли вчені з Оксфордського інституту інтернету (є підрозділом Оксфордського університету).

У дослідженні взяла участь 430 561 людина зі США та Великої Британії.

Дослідники спробували відшукати взаємозв'язок між використанням соціальних мереж і депресією, емоційними та поведінковими проблемами. Вони також вивчили, як на психічне здоров'я впливає телебачення і спробували з'ясувати, чи підвищує використання цифрових технологій схильність до суїциду.

У результаті дослідження з'ясувалося, що використання соціальних мереж і перегляд телепередач вкрай сумнівно пов'язані з депресією. Однак вони помітили, що соціальні мережі можуть викликати інші емоційні проблеми.

Вчені стверджують, що результати дослідження не підтверджують побоювання людей про те, що технології негативно впливають на підлітків. Однак дослідники наголошують на необхідності розширення співпраці між технологічними компаніями та вченими, яке дозволить їм оперувати великою кількістю інформації і більш точними даними у своїх дослідженнях.

Разом з тим дослідники наголосили, що ще занадто рано робити остаточні висновки про взаємозв'язок між соціальними мережами і психічним здоров'ям підлітків.

Джерело: 24 канал