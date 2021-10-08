Google нагадав про річницю Івана Піддубного: 10 фактів з біографії легендарного спортсмена
Google привітав Україну зі 150 річницею від дня народження Івана Піддубного. Чим прославився легендарний український спортсмен
У п’ятницю, 8 жовтня 2021 року, відзначається 150 років від дня народження Івана Піддубного. До цієї дати для українців Google випустив вітальний дудл.
Іван Піддубний – це український спортсмен, уродженець Полтавщини. Піддубний – багаторазовий чемпіон світу з боротьби, який вигравав змагання у Парижі, Мілані, у Франкфурті та Нью-Йорку.
Ось декілька цікавих фактів із біографії славетного українського спортсмена.
- Всього в родині Піддубних було шестеро дітей – три сини та три дочки.
- Піддубний вважав, що людиною, сильнішою за нього, був лише батько.
- Мати Івана Ганна походила зі старовинного козацького роду, який славився своїм довголіттям. Кажуть, дід Івана по лінії матері, колишній солдат, відслуживши в армії чверть століття, дожив до 120 років.
- У 17 років Піддубний з легкістю пригинав до землі бика за роги.
- Іван Піддубний мав зріст 184 см та 118 кілограмів ваги.
- У юнацтві працював вантажником у Севастополі. Але згодом доля звела Івана зі спортсменами, шанувальниками важкої атлетики. І Іван вирішив серйозно тренуватися.
- За свою кар’єру Іван Піддубний відвідав 50 міст у 14 країнах на чотирьох континентах.
- За 40 років Піддубний не програв жодного чемпіонату.
- Іван ніколи в житті не вживав алкоголю та не палив.
- Кажуть, що Піддубному пропонували «астрономічні» суми за поразку, але він відповідав категоричною відмовою.
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