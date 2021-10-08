Google нагадав про річницю Івана Піддубного: 10 фактів з біографії легендарного спортсмена

Google привітав Україну зі 150 річницею від дня народження Івана Піддубного. Чим прославився легендарний український спортсмен

У п’ятницю, 8 жовтня 2021 року, відзначається 150 років від дня народження Івана Піддубного. До цієї дати для українців Google випустив вітальний дудл.

Іван Піддубний – це український спортсмен, уродженець Полтавщини. Піддубний – багаторазовий чемпіон світу з боротьби, який вигравав змагання у Парижі, Мілані, у Франкфурті та Нью-Йорку.

Ось декілька цікавих фактів із біографії славетного українського спортсмена.