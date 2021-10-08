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    Google нагадав про річницю Івана Піддубного: 10 фактів з біографії легендарного спортсмена

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    Іван Піддубний – легендарний український спортсмен
    Фото з відкритих джерел

    Google привітав Україну зі 150 річницею від дня народження Івана Піддубного. Чим прославився легендарний український спортсмен

    У п’ятницю, 8 жовтня 2021 року, відзначається 150 років від дня народження Івана Піддубного. До цієї дати для українців Google випустив вітальний дудл.

    Іван Піддубний – це український спортсмен, уродженець Полтавщини. Піддубний – багаторазовий чемпіон світу з боротьби, який вигравав змагання у Парижі, Мілані, у Франкфурті та Нью-Йорку.

    Ось декілька цікавих фактів із біографії славетного українського спортсмена.

    1. Всього в родині Піддубних було шестеро дітей – три сини та три дочки.
    2. Піддубний вважав, що людиною, сильнішою за нього, був лише батько.
    3. Мати Івана Ганна походила зі старовинного козацького роду, який славився своїм довголіттям. Кажуть, дід Івана по лінії матері, колишній солдат, відслуживши в армії чверть століття, дожив до 120 років.
    4. У 17 років Піддубний з легкістю пригинав до землі бика за роги.
    5. Іван Піддубний мав зріст 184 см та 118 кілограмів ваги.
    6. У юнацтві працював вантажником у Севастополі. Але згодом доля звела Івана зі спортсменами, шанувальниками важкої атлетики. І Іван вирішив серйозно тренуватися.
    7. За свою кар’єру Іван Піддубний відвідав 50 міст у 14 країнах на чотирьох континентах.
    8. За 40 років Піддубний не програв жодного чемпіонату.
    9. Іван ніколи в житті не вживав алкоголю та не палив.
    10. Кажуть, що Піддубному пропонували «астрономічні» суми за поразку, але він відповідав категоричною відмовою.

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    Теги: Google
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    Google нагадав про річницю Івана Піддубного: 10 фактів з біографії легендарного спортсмена