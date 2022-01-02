Instagram поверне хронологічну стрічку

Instagram планує повернути хронологічний показ стрічки вже цього року

Instagram планує повернути хронологічний показ стрічки вже 2022 року, заявив керівник компанії Адам Моссері. Звертаючись до законодавців на слуханнях у Сенаті з питань Instagram та безпеки підлітків, він сказав, що підтримує «надання людям можливості мати хронологічну стрічку».

«Зараз ми працюємо над версією хронологічної стрічки, яку ми сподіваємося запустити наступного року», – сказав Моссері, додавши, що компанія працює над цією функцією «протягом декількох місяців». Він не поділився додатковою інформацією про те, як це працюватиме, але сказав, що компанія «націлена на запуск у першому кварталі наступного року».

Повернення опції для хронологічної стрічки стане серйозною зміною для програми обміну фотографіями, яка послідовно захищає свою алгоритмічну стрічку, попри постійні скарги та теорії змови з боку користувачів про те, як оцінюються їхні пости. У червневому повідомленні в блозі Моссері написав, що хронологічна стрічка робить «неможливим для більшості людей бачити все, не кажучи вже про всі пости, які їм небайдужі». Він сказав, що хронологічна стрічка призвела до того, що люди проґавили більшість повідомлень у своїй стрічці у 2016 році.

З того часу Instagram зіткнувся зі ще більшою увагою до того, як його алгоритми ранжують та пропонують контент, особливо для підлітків та молодих користувачів. Конгрес уже обговорює закон про обмеження систем ранжування платформ соціальних мереж, включаючи із запропонованим законом, що регулює «шкідливі» алгоритми.