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Відповідальність за атаку на «Київстар» взяли на себе російські хакери

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Відповідальність за атаку на «Київстар» взяли на себе російські хакери
фото з відкритих джерел

У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації

Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Сонцепек». Про це повідомляє пресслужба MZU в телеграм.

Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.

Також пишуть, що їхнім хакерам дісталися особисті дані клієнтів компанії: ПІБ, паспортні дані та адреси. Йдеться про мільйони записів.

Відповідальність за атаку на «Київстар» взяли на себе російські хакери фото 1

Крім того, нібито було знищено і бекапи – на доказ цього хакери надали скріншоти резервного копіювання, взятого під контроль сервера.

Варто зазначити, що вчора в «Київстарі» спростовували витік особистих даних користувачів.

У вівторок, 12 грудня, вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі. Станом на 13 грудня робота оператора досі не відновлена.

Теги: робота Київстар хакер

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