Збій у «Київстарі». З якими труднощами стикаються українці, які хочуть змінити оператора

Національний роумінг не працює тому, що «Київстар» не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою

Сайти та застосунки Vodafone та lifecell не працюють через велике навантаження та наплив абонентів

Понад добу не працює найбільший в Україні мобільний оператор «Київстар», який налічував понад 24 млн абонентів. Фахівці заявили, що кібератака на «Київстар» стала не тільки найбільшою за весь час, але й наймасштабнішою в історії світового звʼязку.

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Ще вчора українці сподівалися на відновлення роботи оператора, однак уже нині чимало абонентів намагаються перейти до інших постачальників звʼязку, проте зробити це наразі доволі складно. «Главком» зібрав основні поради щодо того, як знову бути на звʼязку.

Стартові пакети у магазинах та точках продажу

Фізична SIM-картка іншого оператора є хорошою альтернативою під час проблем з «Київстаром». Придбати стартовий пакет можна у магазинах техніки чи самих операторів, а також у продуктових. Однак у багатьох точках продажу SIM-картки закінчилися ще вчора, тож полиці зі стартовими пакетами пустують. Придбати їх можна спробувати в інтернет-магазинах.

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eSIM: місія нездійсненна?

eSIM – це цифрова SIM-картка, що відповідає галузевим стандартам і дає змогу активувати стільниковий план оператора зв’язку без використання фізичної SIM-картки. Така «сімка» незмінна, вона просто програмується під роботу з різними операторами: можна встановити один або кілька профілів від різних операторів без додаткових слотів і карток. Також можна паралельно користуватися звичайною SIM-картою та eSIM з різними номерами телефонів.

У Vodafone та lifecell можна замовити eSIM на сайті або в інтернет-магазині оператора. Зробити це наразі дуже складно – через наплив абонентів сторінки сайтів та додатків працюють некоректно.

«Навантаження на мережу збільшилось, також виросло число звернень наших і не наших абонентів щодо ситуації із мобільним звʼязком. Через це у деяких абонентів Vodafone можуть виникати обмеження в доступі до сервісів обслуговування. З мобільними послугами все гаразд, мережа працює як зазвичай», – повідомили у Vodafone.

«У мережі lifecell спостерігаються труднощі із поповненням рахунку, активацією нових абонентів, сайтом чи застосунком. Водночас робота нашої мережі наразі стабільна», – зазначили в компанії.

Послугу можна замовити через Мonobank, проте eSIM lifecell (які першопочатково продавалися в інтернет-банку декілька років) поки недоступні.

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Цифрова «сімка» lifecell зараз недоступна, Vodafone пропонує тільки один стартовий пакет

Телефони з підтримкою eSIM

Національний роумінг безсилий

Від початку великої війни, на випадок збоїв у роботі операторів мобільного зв'язку існує план «Б» – це національний роумінг або, простими словами, можливість абонентів одного оператора користуватися інфраструктурою інших. Проте у випадку «Київстар» цей план не спрацював.

У lifecell пояснили, що нацроумінг допомагає в ситуаціях, коли не працюють базові станції одного оператора – тоді абонент може переключитися на станції іншого оператора, у якого радіообладнання працює. «У поточній ситуації проблема не з базовими станціями, а, імовірно, з ядром мережі «Київстар», тому нацроумінг не може коректно працювати. Нам іде запит, потім від нас на рідну мережу абонента. А в цьому випадку він там і губиться та ми не отримуємо відповідь», – уточнюють у компанії.

У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, що національний роумінг не працює через те, що мережа «Київстару» не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою. У самій компанії додають, що скористатися національним роумінгом неможливо, адже частково зруйновані системи HLR/HSS – це регістри, в яких знаходяться абонентські дані. «Вони заблоковані і тому не може бути доступу до національного роумінгу. Ми не пускаємо зараз в мережу зовнішні контакти, навіть якщо вони верифіковані як наші партнери», – зазначив гендиректор «Київстару» Олександр Комаров.

Нагадаємо, уранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку «Київстар». Користувачі скаржаться на проблеми зі зв'язком. Офіційний сайт також не працює. Абоненти й досі не можуть здійснити дзвінки, надіслати повідомлення й перевірити стан рахунків. Відсутній мобільний зв'язок та інтернет. Також неможливо увійти у мобільний застосунок «Київстар».

Зауважимо, терміни відновлення послуг у «Київстар» після великого збою залишаються невизначеними. Наразі ведеться робота, скільки часу це може зайняти. Про це генеральний директор компанії Олександр Комаров сказав у своєму відеозверненні.

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За словами гендиректора, для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій втручання у діяльність мережі «Київстар» залучив представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб.

Згодом Комаров повідомив, що основна ціль хакерської атаки – максимально можливе руйнування віртуальної інфраструктури оператора «Київстар», а частина віртуальної ІТ-інфраструктури вже зруйнована.

Як відомо, після потужної кібератаки по одному з найбільших мобільних операторів України – «Київстару» – Lifecell та Vodafone звернулися до своїх клієнтів через навантаження на каналах обслуговування.

Раніше повідомлялося, що «Київстар» частково відновив роботу. Як зазначили у пресслужбі, після стабілізації роботи мережі усі абоненти та корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, отримають компенсації.