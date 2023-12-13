Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Збій у «Київстарі». З якими труднощами стикаються українці, які хочуть змінити оператора

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Збій у «Київстарі». З якими труднощами стикаються українці, які хочуть змінити оператора
Національний роумінг не працює тому, що «Київстар» не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Сайти та застосунки Vodafone та lifecell не працюють через велике навантаження та наплив абонентів

Понад добу не працює найбільший в Україні мобільний оператор «Київстар», який налічував понад 24 млн абонентів. Фахівці заявили, що кібератака на «Київстар» стала не тільки найбільшою за весь час, але й наймасштабнішою в історії світового звʼязку.

Ще вчора українці сподівалися на відновлення роботи оператора, однак уже нині чимало абонентів намагаються перейти до інших постачальників звʼязку, проте зробити це наразі доволі складно. «Главком» зібрав основні поради щодо того, як знову бути на звʼязку.

Стартові пакети у магазинах та точках продажу

Фізична SIM-картка іншого оператора є хорошою альтернативою під час проблем з «Київстаром». Придбати стартовий пакет можна у магазинах техніки чи самих операторів, а також у продуктових. Однак у багатьох точках продажу SIM-картки закінчилися ще вчора, тож полиці зі стартовими пакетами пустують. Придбати їх можна спробувати в інтернет-магазинах.

Збій у «Київстарі». З якими труднощами стикаються українці, які хочуть змінити оператора фото 1
Збій у «Київстарі». З якими труднощами стикаються українці, які хочуть змінити оператора фото 2

eSIM: місія нездійсненна?

eSIM – це цифрова SIM-картка, що відповідає галузевим стандартам і дає змогу активувати стільниковий план оператора зв’язку без використання фізичної SIM-картки. Така «сімка» незмінна, вона просто програмується під роботу з різними операторами: можна встановити один або кілька профілів від різних операторів без додаткових слотів і карток. Також можна паралельно користуватися звичайною SIM-картою та eSIM з різними номерами телефонів. 

У Vodafone та lifecell можна замовити eSIM на сайті або в інтернет-магазині оператора. Зробити це наразі дуже складно – через наплив абонентів сторінки сайтів та додатків працюють некоректно.

«Навантаження на мережу збільшилось, також виросло число звернень наших і не наших абонентів щодо ситуації із мобільним звʼязком. Через це у деяких абонентів Vodafone можуть виникати обмеження в доступі до сервісів обслуговування. З мобільними послугами все гаразд, мережа працює як зазвичай», – повідомили у Vodafone.

Збій у «Київстарі». З якими труднощами стикаються українці, які хочуть змінити оператора фото 3

«У мережі lifecell спостерігаються труднощі із поповненням рахунку, активацією нових абонентів, сайтом чи застосунком. Водночас робота нашої мережі наразі стабільна», – зазначили в компанії.

Збій у «Київстарі». З якими труднощами стикаються українці, які хочуть змінити оператора фото 4
Збій у «Київстарі». З якими труднощами стикаються українці, які хочуть змінити оператора фото 5

Послугу можна замовити через Мonobank, проте eSIM lifecell (які першопочатково продавалися в інтернет-банку декілька років) поки недоступні.

Збій у «Київстарі». З якими труднощами стикаються українці, які хочуть змінити оператора фото 6
Цифрова «сімка» lifecell зараз недоступна, Vodafone пропонує тільки один стартовий пакет
Цифрова «сімка» lifecell зараз недоступна, Vodafone пропонує тільки один стартовий пакет

Телефони з підтримкою eSIM

Збій у «Київстарі». З якими труднощами стикаються українці, які хочуть змінити оператора фото 7

Національний роумінг безсилий

Від початку великої війни, на випадок збоїв у роботі операторів мобільного зв'язку існує план «Б» – це національний роумінг або, простими словами, можливість абонентів одного оператора користуватися інфраструктурою інших. Проте у випадку «Київстар» цей план не спрацював.

У lifecell пояснили, що нацроумінг допомагає в ситуаціях, коли не працюють базові станції одного оператора – тоді абонент може переключитися на станції іншого оператора, у якого радіообладнання працює. «У поточній ситуації проблема не з базовими станціями, а, імовірно, з ядром мережі «Київстар», тому нацроумінг не може коректно працювати. Нам іде запит, потім від нас на рідну мережу абонента. А в цьому випадку він там і губиться та ми не отримуємо відповідь», – уточнюють у компанії.

У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, що національний роумінг не працює через те, що мережа «Київстару» не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою. У самій компанії додають, що скористатися національним роумінгом неможливо, адже частково зруйновані системи HLR/HSS – це регістри, в яких знаходяться абонентські дані. «Вони заблоковані і тому не може бути доступу до національного роумінгу. Ми не пускаємо зараз в мережу зовнішні контакти, навіть якщо вони верифіковані як наші партнери», – зазначив гендиректор «Київстару» Олександр Комаров.

Нагадаємо, уранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку «Київстар». Користувачі скаржаться на проблеми зі зв'язком. Офіційний сайт також не працює. Абоненти й досі не можуть здійснити дзвінки, надіслати повідомлення й перевірити стан рахунків. Відсутній мобільний зв'язок та інтернет. Також неможливо увійти у мобільний застосунок «Київстар».

Зауважимо, терміни відновлення послуг у «Київстар» після великого збою залишаються невизначеними. Наразі ведеться робота, скільки часу це може зайняти. Про це генеральний директор компанії Олександр Комаров сказав у своєму відеозверненні.

За словами гендиректора, для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій втручання у діяльність мережі «Київстар» залучив представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб.

Згодом Комаров повідомив, що основна ціль хакерської атаки – максимально можливе руйнування віртуальної інфраструктури оператора «Київстар», а частина віртуальної ІТ-інфраструктури вже зруйнована.

Як відомо, після потужної кібератаки по одному з найбільших мобільних операторів України – «Київстару» – Lifecell та Vodafone звернулися до своїх клієнтів через навантаження на каналах обслуговування.

Раніше повідомлялося, що «Київстар» частково відновив роботу. Як зазначили у пресслужбі, після стабілізації роботи мережі усі абоненти та корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, отримають компенсації.

Читайте також:

Теги: інтернет Київстар мобільні оператори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський запросив американський бізнес інвестувати в Україну та пообіцяв усебічну підтримку
До Ради директорів «Київстару» увійде ексдержсекретар США Майк Помпео
15 листопада, 09:02
Серед трендових запитів українців у 2023 році – «Deep State», «Ізраїль» та «Каховська ГЕС»
Google показав найпопулярніші запити українських користувачів у 2023 році
11 грудня, 18:10
Кіберфахівці СБУ надають допомогу співробітникам «Київстар» для якнайшвидшого відновлення мережі
СБУ відкрила провадження через кібератаку на «Київстар»
Вчора, 15:32
Як зазначають у КМДА, навіть у разі відсутності електропостачання модернізована частина системи оповіщення працюватиме автономно
КМДА повідомила, чи вплинув збій у «Київстарі» на систему оповіщення тривоги
Вчора, 15:15
Коли «Київстар» відновить роботу? Названо терміни
Коли «Київстар» відновить роботу? Названо терміни
Вчора, 11:58
Lifecell та Vodafone звернулися до своїх клієнтів через навантаження на каналах обслуговування
Кібератака на «Київстар». Lifecell та Vodafone звернулися до клієнтів
Вчора, 18:22
Політик Тьєррі Боде оговтується після нападу у барі
Лідера партії із Нідерландів вдарили пляшкою пива перед виборами (відео)
21 листопада, 08:58
Нагадаємо, Верховна Рада України обрала головою Комітету з питань свободи слова представника фракції «Голос» Ярослава Юрчишина
Як боротися з ворожою пропагандою в «Телеграмі»? Новий голова комітету зі свободи слова озвучив рецепт
10 грудня, 18:33
Наслідки хакерської атаки на систему одного з найбільших мобільних операторів «Київстар» виявилась набагато гіршими ніж вважалося
Коли запрацює «Київстар»: компанія назвала терміни
Вчора, 19:53

Телеком

Збій у «Київстарі». З якими труднощами стикаються українці, які хочуть змінити оператора
Збій у «Київстарі». З якими труднощами стикаються українці, які хочуть змінити оператора
Ажіотаж навколо стартових пакетів. lifecell звернувся до українців
Ажіотаж навколо стартових пакетів. lifecell звернувся до українців
Масштабний збій у «Київстарі»: що зараз відомо та коли очікувати відновлення
Масштабний збій у «Київстарі»: що зараз відомо та коли очікувати відновлення
«Київстар» частково відновив роботу
«Київстар» частково відновив роботу
Драма «Київстару». Хто залишиться «поза зоною» назавжди?
Драма «Київстару». Хто залишиться «поза зоною» назавжди?
Кібератака на «Київстар». Lifecell та Vodafone звернулися до клієнтів
Кібератака на «Київстар». Lifecell та Vodafone звернулися до клієнтів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
У Києві рятувальники долають наслідки ворожої атаки (фото)
25K
Квартира в Києві за копійки. Безугла потрапила в скандал з декларацією
19K
Кібератака на «Київстар». Lifecell та Vodafone звернулися до клієнтів
18K
Атака на Київ, зустріч Зеленського та Байдена: головне за ніч
16K
Священник ПЦУ зустрівся з митрополитом Павлом і обурив мережу
13K
Коли «Київстар» відновить роботу? Названо терміни

Новини

Ситуація на фронті важка: дані Генштабу про результати боїв
Сьогодні, 07:56
Атака на Київ, зустріч Зеленського та Байдена: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Туман та ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Сьогодні, 04:40
13 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:37
Витримують до восьми підривів. «Метінвест» розповів про виробництво мінних тралів для ЗСУ
Вчора, 14:26
Окупанти зосередили свої сили на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:17

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua