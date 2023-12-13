Збій у роботі «Київстару»: Держспецзвʼязку пояснило, чому в абонентів відсутній нацроумінг

Мережа «Київстару» не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України повідомила, що послуги національного роумінгу для абонентів «Київстар» тимчасово заблоковані для уникнення перевантаження мереж інших операторів. Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

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«Для уникнення перевантаження мереж інших операторів, за запитом СБУ, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій видав розпорядження про тимчасове блокування послуги національного роумінгу для абонентів «Київстар», – йдеться в повідомленні.

Фахівці урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, разом з СБУ та представниками телеком-оператора працюють над дослідженням кіберінциденту.

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Понад добу не працює найбільший в Україні мобільний оператор «Київстар», який налічував понад 24 млн абонентів. Фахівці заявили, що кібератака на «Київстар» стала не тільки найбільшою за весь час, але й наймасштабнішою в історії світового звʼязку. У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, що національний роумінг не працює через те, що мережа «Київстару» не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою. У самій компанії додають, що скористатися національним роумінгом неможливо, адже частково зруйновані системи HLR/HSS – це регістри, в яких знаходяться абонентські дані.

Нагадаємо, уранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку «Київстар». Користувачі скаржаться на проблеми зі зв'язком. Офіційний сайт також не працює. Абоненти й досі не можуть здійснити дзвінки, надіслати повідомлення й перевірити стан рахунків. Відсутній мобільний зв'язок та інтернет. Також неможливо увійти у мобільний застосунок «Київстар».