Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Збій у роботі «Київстару»: Держспецзвʼязку пояснило, чому в абонентів відсутній нацроумінг

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Збій у роботі «Київстару»: Держспецзвʼязку пояснило, чому в абонентів відсутній нацроумінг
Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО закликав громадян зберігати спокій та максимально користуватися Wi-Fi-мережами
фото з відкритих джерел

Мережа «Київстару» не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України повідомила, що послуги національного роумінгу для абонентів «Київстар» тимчасово заблоковані для уникнення перевантаження мереж інших операторів. Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

«Для уникнення перевантаження мереж інших операторів, за запитом СБУ, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій видав розпорядження про тимчасове блокування послуги національного роумінгу для абонентів «Київстар», – йдеться в повідомленні.

Фахівці урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, разом з СБУ та представниками телеком-оператора працюють над дослідженням кіберінциденту.

Понад добу не працює найбільший в Україні мобільний оператор «Київстар», який налічував понад 24 млн абонентів. Фахівці заявили, що кібератака на «Київстар» стала не тільки найбільшою за весь час, але й наймасштабнішою в історії світового звʼязку. У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, що національний роумінг не працює через те, що мережа «Київстару» не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою. У самій компанії додають, що скористатися національним роумінгом неможливо, адже частково зруйновані системи HLR/HSS – це регістри, в яких знаходяться абонентські дані. 

Нагадаємо, уранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку «Київстар». Користувачі скаржаться на проблеми зі зв'язком. Офіційний сайт також не працює. Абоненти й досі не можуть здійснити дзвінки, надіслати повідомлення й перевірити стан рахунків. Відсутній мобільний зв'язок та інтернет. Також неможливо увійти у мобільний застосунок «Київстар». 

Читайте також: Драма «Київстару». Хто залишиться «поза зоною» назавжди? 
Теги: державна служба кібератака інтернет послуги Київстар застосунок

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський запросив американський бізнес інвестувати в Україну та пообіцяв усебічну підтримку
До Ради директорів «Київстару» увійде ексдержсекретар США Майк Помпео
15 листопада, 09:02
Теоретичні та практичні іспити прийматимуть ті сервісні центри МВС, які беруть участь в пілотному проєкті
МВС змінює правила складання іспитів у семи областях з 1 грудня
28 листопада, 08:51
Не працюють офіційний сайт та мобільний застосунок «Київстар»
Стала відома причина масштабного збою «Київстару» – ЗМІ
Вчора, 11:47
Як зазначають у КМДА, навіть у разі відсутності електропостачання модернізована частина системи оповіщення працюватиме автономно
КМДА повідомила, чи вплинув збій у «Київстарі» на систему оповіщення тривоги
Вчора, 15:15
Як повідомили у компанії, фахівцям «Київстару» вдалось частково відновити роботу послуг фіксованого зв'язку
«Київстар» частково відновив роботу
Вчора, 21:48
З січня 2022 року по вересень 2023 року в Україні зафіксовано майже 4 тис. кіберінцидентів
В Україні зафіксовано майже 4 тис. кібератак від початку 2022 року
18 листопада, 02:49
Рекрутингова компанія надаватиме послуги на користь армії безкоштовно
Міноборони продовжило проєкт з рекрутингу до ЗСУ: укладена нова угода
20 листопада, 15:06
Нельсон переконуватиме турецьких високопосадовців приєднатися до санкцій проти РФ
Заступник міністра фінансів США їде до Туреччини: переконуватиме приєднатися до санкції проти Росії
25 листопада, 20:40
Наслідки хакерської атаки на систему одного з найбільших мобільних операторів «Київстар» виявилась набагато гіршими ніж вважалося
Коли запрацює «Київстар»: компанія назвала терміни
Вчора, 19:53

Події в Україні

Збій у роботі «Київстару»: Держспецзвʼязку пояснило, чому в абонентів відсутній нацроумінг
Збій у роботі «Київстару»: Держспецзвʼязку пояснило, чому в абонентів відсутній нацроумінг
Партизани розвідали, де розташований аеродром РФ під Джанкоєм (відео)
Партизани розвідали, де розташований аеродром РФ під Джанкоєм (відео)
Британська розвідка повідомила, де росіяни облаштували майданчики для запуску дронів по Україні
Британська розвідка повідомила, де росіяни облаштували майданчики для запуску дронів по Україні
Відповідальність за атаку на «Київстар» взяли на себе російські хакери
Відповідальність за атаку на «Київстар» взяли на себе російські хакери
Балістика у столиці, ударні дрони атакували Одещину: ситуація в регіонах
Балістика у столиці, ударні дрони атакували Одещину: ситуація в регіонах
У Запоріжжі хористка Московської церкви «наводила» ворожі ракети на позиції ЗСУ (фото)
У Запоріжжі хористка Московської церкви «наводила» ворожі ракети на позиції ЗСУ (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Атака на Київ, зустріч Зеленського та Байдена: головне за ніч
35K
У Києві рятувальники долають наслідки ворожої атаки (фото)
34K
Кібератака на «Київстар». Lifecell та Vodafone звернулися до клієнтів
20K
Уряд Британії розповів, скільки ще людей хоче мобілізувати Путін
13K
Коли запрацює «Київстар»: компанія назвала терміни
8521
Атака на Київ: на лівому березі горять будинки та автомобілі (оновлено)

Новини

У 2024 році Україні загрожує колапс в управлінні небезпечними відходами – ЕВА
Сьогодні, 12:33
Ситуація на фронті важка: дані Генштабу про результати боїв
Сьогодні, 07:56
Атака на Київ, зустріч Зеленського та Байдена: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Туман та ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Сьогодні, 04:40
13 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:37
Витримують до восьми підривів. «Метінвест» розповів про виробництво мінних тралів для ЗСУ
Вчора, 14:26

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua