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«Київстар» не працює: користувачі повідомляють про збій

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
«Київстар» не працює: користувачі повідомляють про збій
У роботі оператора мобільного зв'язку «Київстар» стався збій
фото з відкритих джерел

Користувачі «Київстару» скаржаться на проблеми із зв'язком

Уранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку «Київстар». Користувачі скаржаться на проблеми із зв'язком.

Офіційний сайт також не працює.

«Київстар» не працює: користувачі повідомляють про збій фото 1

Користувачі не можуть здійснити дзвінки, надіслати повідомлення й перевірити стан рахунків.

Відсутній мобільний зв'язок та інтернет. Також неможливо увійти у мобільний застосунок «Київстар».

Нагадаємо, «Київстар» з 31 жовтня 2023 року припинив надавати послугу надсилання та отримання MMS для всіх абонентів мережі. 

Як повідомлялося, українські оператори мобільного зв'язку виявилися неготовими до тривалих відключень світла.

Раніше абонентів Київстар та Vodafone попередили про масштабні зміни в деяких тарифних планах.

Теги: мобільні оператори мобільний зв’язок Київстар

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