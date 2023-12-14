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Чи вплинув збій у «Київстарі» на роботу банкоматів та терміналів: відповідь Нацбанку

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Чи вплинув збій у «Київстарі» на роботу банкоматів та терміналів: відповідь Нацбанку
Наразі банки переналаштовують непрацюючі POS-термінали на роботу через інших мобільних операторів або Wi-Fi
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

НБУ рекомендує банкам створити резервні канали зв’язку

За інформацією банків, переважна більшість банкоматів та терміналів самообслуговування працюють у штатному режимі, безперебійно працюють банківські відділення, а проблеми виникають лише з роботою частини POS-терміналів. Про це повідомила пресслужба Нацбанку у Facebook.

«Немає складнощів у роботі мобільних додатків банків, вони стабільно функціонують, адже здебільшого використовують в процесі входу й для підтвердження операцій не смс-повідомлення, а інші елементи багатофакторної автентифікації. Проблеми виникають лише з роботою частини POS-терміналів торговельної мережі, що працюють з використанням мобільного зв’язку «Київстар», – йдеться в повідомленні.

Наразі банки вже активно вирішують цю ситуацію – переналаштовують непрацюючі POS-термінали на роботу через інших мобільних операторів або Wi-Fi.

Водночас заступник голови НБУ Олексій Шабан звернув увагу банків на необхідності уточнення планів їх безперервної роботи з урахуванням нових обставин. «Ми з вами вже маємо досвід роботи з резервними каналами зв’язку, якими обладнані банківські відділення та центри обробки даних, тож пропоную розглянути можливість реалізації такого підходу спільно з операторами національних роздрібних мереж і до роботи банківської інфраструктури, зокрема POS-терміналів», – зазначив він.

Крім того, заступник голови НБУ також подякував представникам банків за оперативність і високий рівень готовності до непередбачуваних подій та звернув їх увагу на заходи безпеки для протидії можливим кібератакам. «Ми упродовж 2022-2023 років постійно фіксуємо кібератаки різного рівня складності на об’єкти інформаційної інфраструктури банків та небанківських фінустанов. Тому закликаємо учасників фінансового ринку бути пильними, посилювати рівень інформаційної безпеки та дотримуватися вимог НБУ в цій сфері», – сказав Шабан.

Сам Національний банк України працює у штатному режимі, зокрема всі інформаційні та платіжні системи. Центр кіберзахисту Національного банку разом з відповідними підрозділами фінустанов вживають всіх можливих заходів реагування та протидії можливим кібератакам.

Зауважимо, проблеми можливі в роботі терміналів, які працюють на картках «Київстару» – «Приватбанк» повідомив, як на його роботу вплине збій «Київстару»

Нагадаємо, вранці 12 грудня мережа зв’язку «Київстару» зазнала потужної хакерської атаки, що стала причиною технічного збою, у результаті якого стали тимчасово недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет. Відповідальність за атаку взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань.

Учора «Київстар» оголосив про відновлення зв'язку і пообіцяв абонентам компенсації. Відновлення послуг відбуватиметься поступово, тому до кінця дня ще можливі короткочасні складнощі.

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Теги: Національний банк Київстар банк

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