Як підскочила ціна на sim-картки lifecell під час збою у «Київстарі»: неочікувана цифра

Lifecell повідомляв про підвищення цін на стартові пакети на дошках оголошень та «з рук»

Ціна стартового пакета перевищує звичайну в декілька разів

На тлі масштабної атаки на «Київстар» деякі українці вирішили заробити на проблемах його абонентів. Зокрема, на сайтах оголошень з’явилося чимало пропозицій з продажу sim-карток інших операторів, а один продавець за картку lifecell просив 2199 грн.

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Ціна стартового пакета перевищувала звичайну в декілька разів. В описі до свого товару продавець із Новокодацького району Дніпра зазначив, що загалом у нього було 30 таких пакетів, а тепер залишився один.

Мобільний оператор lifecell попереждав, що його стартові пакети, які продаються через дошки оголошень та «з рук», значно додали в ціні. Компанія повідомила, що стартові пакети є в достатній кількості у фірмових магазинах і в офіційних точках продажів, ціни на них не змінювались і відповідають рекомендованим.

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До слова, на тлі масштабної атаки на «Київстар» українці за один день розкупили річний запас eSIM інших операторів.

Нагадаємо, у вівторок, 12 грудня, вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі. Станом на 20:00 12 грудня фахівцям «Київстару» вдалось частково відновити роботу послуг фіксованого зв'язку. У пресслужбі компанії зазначили, що відновлення сервісів може відбуватись поступово.

Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Сонцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.

Після потужної кібератаки по одному з найбільших мобільних операторів України – «Київстару» – Lifecell та Vodafone звернулися до своїх клієнтів через навантаження на каналах обслуговування.