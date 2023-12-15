Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Як підскочила ціна на sim-картки lifecell під час збою у «Київстарі»: неочікувана цифра

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Як підскочила ціна на sim-картки lifecell під час збою у «Київстарі»: неочікувана цифра
Lifecell повідомляв про підвищення цін на стартові пакети на дошках оголошень та «з рук»
фото з відкритих джерел

Ціна стартового пакета перевищує звичайну в декілька разів 

На тлі масштабної атаки на «Київстар» деякі українці вирішили заробити на проблемах його абонентів. Зокрема, на сайтах оголошень з’явилося чимало пропозицій з продажу sim-карток інших операторів, а один продавець за картку lifecell просив 2199 грн.

Ціна стартового пакета перевищувала звичайну в декілька разів. В описі до свого товару продавець із Новокодацького району Дніпра зазначив, що загалом у нього було 30 таких пакетів, а тепер залишився один.

Як підскочила ціна на sim-картки lifecell під час збою у «Київстарі»: неочікувана цифра фото 1

Мобільний оператор lifecell попереждав, що його стартові пакети, які продаються через дошки оголошень та «з рук», значно додали в ціні. Компанія повідомила, що стартові пакети є в достатній кількості у фірмових магазинах і в офіційних точках продажів, ціни на них не змінювались і відповідають рекомендованим.

До слова, на тлі масштабної атаки на «Київстар» українці за один день розкупили річний запас eSIM інших операторів. 

Нагадаємо, у вівторок, 12 грудня, вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі. Станом на 20:00 12 грудня фахівцям «Київстару» вдалось частково відновити роботу послуг фіксованого зв'язку. У пресслужбі компанії зазначили, що відновлення сервісів може відбуватись поступово.

Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Сонцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.

Після потужної кібератаки по одному з найбільших мобільних операторів України – «Київстару» – Lifecell та Vodafone звернулися до своїх клієнтів через навантаження на каналах обслуговування.

Читайте також:

Теги: українці Київстар мобільні оператори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі банки переналаштовують непрацюючі POS-термінали на роботу через інших мобільних операторів або Wi-Fi
Чи вплинув збій у «Київстарі» на роботу банкоматів та терміналів: відповідь Нацбанку
Вчора, 11:01
Lifecell та Vodafone звернулися до своїх клієнтів через навантаження на каналах обслуговування
Кібератака на «Київстар». Lifecell та Vodafone звернулися до клієнтів
12 грудня, 18:22
Кіберфахівці СБУ надають допомогу співробітникам «Київстар» для якнайшвидшого відновлення мережі
СБУ відкрила провадження через кібератаку на «Київстар»
12 грудня, 15:32
Лео Варадкар сказав, що він пишається тим, що країна прийняла приблизно 100 тис біженців з України
Виплати та житло для українців у Ірландії: голова уряду розповів, що кардинально зміниться
12 грудня, 11:36
Користувачі почали публікувати меми щодо масштабного збою «Київстару»
Масштабний збій у роботі «Київстару»: соцмережі вибухнули обуренням та мемами
12 грудня, 10:47
За результатами опитування, збільшилася частка українців, які вважають, що відбудова триватиме понад 10 років
Відновлення України. Громадяни назвали чотири найбільші ризики
7 грудня, 19:46
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак виступив в Інституті миру США
Єрмак, Умєров та Стефанчук прибули з візитом до США
6 грудня, 00:50
Збільшується частка тих, хто не визначився або не хотів би голосувати щодо вступу до ЄС
Скільки українців виступають проти вступу в ЄС і НАТО: результати опитування
30 листопада, 06:23
Ті, хто сьогодні борються на фронті, б'ються за те, щоб провести кордон між нами та ними
Культурна дистанція. Наріжний камінь у фундаменті нашої війни
23 листопада, 10:13

Телеком

Як підскочила ціна на sim-картки lifecell під час збою у «Київстарі»: неочікувана цифра
Як підскочила ціна на sim-картки lifecell під час збою у «Київстарі»: неочікувана цифра
Експерт з кібербезпеки попередив про можливі перебої у роботі Vodafone та lifecell
Експерт з кібербезпеки попередив про можливі перебої у роботі Vodafone та lifecell
Атака на «Київстар». Експерт з кібербезпеки розповів про рекорд, який встановили українці
Атака на «Київстар». Експерт з кібербезпеки розповів про рекорд, який встановили українці
«Київстар» дізнався, як хакери провернули кібератаку на компанію
«Київстар» дізнався, як хакери провернули кібератаку на компанію
«Київстар» оголосив про відновлення зв'язку і пообіцяв абонентам компенсації
«Київстар» оголосив про відновлення зв'язку і пообіцяв абонентам компенсації
Користувачі «Київстару» кажуть про часткове відновлення зв’язку
Користувачі «Київстару» кажуть про часткове відновлення зв’язку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Ви й досі вважаєте, що «95 квартал» був розважальним проектом?
35K
Нардеп від Закарпаття пояснив Банковій, у які місця треба бити Орбана
17K
Вибухи гранат у сільраді Закарпаття: що відомо про ймовірного підривника
12K
Місце, в яке треба бити Орбана
11K
Буданов розповів, чи триватиме війна у 2025 році
9857
Розвідка: Росіяни намагаються приховати факт диверсії на нафтобазі у Воронежі

Новини

Під Авдіївкою ЗСУ відбили 45 ворожих атак: свіжі дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 07:20
Пожежа в Маріуполі, Сенат США відклав святкові канікули: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Сніг і дощ у низці областей, ожеледиця: прогноз погоди на 15 грудня
Сьогодні, 03:55
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
«Київстар» заявив, що зв'язок майже відновлено: коли повернуть мобільний інтернет
Вчора, 14:15
«Такі є тільки у НАТО і України»: «Метінвест» передав ГУР тепловізійні приціли
Вчора, 12:23

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua