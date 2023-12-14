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Збій у «Київстарі»: компанія повідомила, скільки станцій мобільного оператора вже працює

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Збій у «Київстарі»: компанія повідомила, скільки станцій мобільного оператора вже працює
Абонентам по всій Україні доступний голосовий зв`язок, також працює послуга «Домашній Інтернет»
фото з відкритих джерел

Наразі вони обробляється голосовий трафік, який активно зростає

Станом на 14 грудня понад 90% базових станцій мобільного оператора «Київстар» на підконтрольних Україні територіях працюють. Про це повідомила речниця компанії Ірина Леліченко у Facebook. 

«Розвінчуємо чутки. Хакери «вбили» не тільки головний пункт управління всією мережею, а й знесли конфігурації на базових станціях» – це нісенітниця. Понад 90% базових станцій Київстару на підконтрольній Україні території – у працездатному стані. Наразі вони обробляють голосовий трафік, який активно зростає... Абонентам по всій Україні доступний голосовий зв`язок, також працює послуга «Домашній Інтернет». Відновлення телеком мережі після масштабної хакерської атаки – процес поступовий. Тому в деяких населених пунктах все ще виникають короткочасні складнощі із зв`язком, але наші спеціалісти їх усувають. Зокрема, 14 грудня покращено ситуацію із зв`язком в Києві», – зазначила вона.

Наразі вони обробляють голосовий трафік, який активно зростає. 

Речниця оператора зазначила, що у Київстар не один «головний пункт управління мережею». Компанія у перші місяці війни побудувала кілька резервних пунктів, зараз вони також в працездатному стані.  

Нагадаємо, хакери зламали захист українського оператора мобільного зв'язку «Київстар» через обліковий запис одного зі співробітників. Атаку здійснила російська хакерська група «Солнцепек», близька до російської розвідки.

Як повідомлялося, 12 грудня вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі. 

Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Солнцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.

Теги: інтернет Київстар

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