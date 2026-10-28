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Навігатор від українських розробників, що працює без GPS, став лідером App Store

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Навігатор від українських розробників, що працює без GPS, став лідером App Store
Особливість застосунку – можливість керувати навігацією голосом
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Розробники створили навігатор, що працює без GPS й стане корисним для українських водіїв

Застосунок українських розробників «Орієнтир» посів перше місце в категорії «Навігація» в App Store в Україні. Про це повідомляє «Главком».

Головна перевага «Орієнтира» – здатність продовжувати навігацію навіть у разі втрати сигналу GPS. Для визначення руху автомобіля застосунок використовує вбудовані датчики смартфона, відстежуючи швидкість і повороти та відображаючи напрямок руху на завантаженій карті.

Навігатор від українських розробників, що працює без GPS, став лідером App Store фото 1
Навігатор від українських розробників, що працює без GPS, став лідером App Store фото 2

Перед початком поїздки водієві потрібно вказати початкову точку маршруту. За потреби її можна скоригувати безпосередньо на мапі. Розробники рекомендують користуватися «Орієнтиром» регулярно, щоб у разі зникнення GPS навігація могла перейти в автономний режим безпосередньо під час руху.

Серед інших можливостей застосунку – офлайн-карти всієї України, прокладання маршрутів із кількома адресами, урахування заторів і відсутність реклами.

Ще одна особливість застосунку – можливість керувати навігацією голосом. Водій може сказати «стоп», коли зупинився на світлофорі або потрапив у затор, а після відновлення руху – «руш». Ці команди потрібні, щобдодаток не продовжував рахувати відстань так, ніби автомобіль увесь час рухається із заданою швидкістю. Голосове керування вмикається в налаштуваннях і потребує доступу до мікрофона та розпізнавання мовлення.

Навігатор також попереджає про камери контролю швидкості, залізничні переїзди, світлофори та дорожні знаки, зокрема «Дати дорогу» й «Стоп». Інтерфейс має українські голосові підказки.

Теги: застосунок автомобіль

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