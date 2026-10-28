Навігатор від українських розробників, що працює без GPS, став лідером App Store

Розробники створили навігатор, що працює без GPS й стане корисним для українських водіїв

Застосунок українських розробників «Орієнтир» посів перше місце в категорії «Навігація» в App Store в Україні. Про це повідомляє «Главком».

Головна перевага «Орієнтира» – здатність продовжувати навігацію навіть у разі втрати сигналу GPS. Для визначення руху автомобіля застосунок використовує вбудовані датчики смартфона, відстежуючи швидкість і повороти та відображаючи напрямок руху на завантаженій карті.

Перед початком поїздки водієві потрібно вказати початкову точку маршруту. За потреби її можна скоригувати безпосередньо на мапі. Розробники рекомендують користуватися «Орієнтиром» регулярно, щоб у разі зникнення GPS навігація могла перейти в автономний режим безпосередньо під час руху.

Серед інших можливостей застосунку – офлайн-карти всієї України, прокладання маршрутів із кількома адресами, урахування заторів і відсутність реклами.

Ще одна особливість застосунку – можливість керувати навігацією голосом. Водій може сказати «стоп», коли зупинився на світлофорі або потрапив у затор, а після відновлення руху – «руш». Ці команди потрібні, щобдодаток не продовжував рахувати відстань так, ніби автомобіль увесь час рухається із заданою швидкістю. Голосове керування вмикається в налаштуваннях і потребує доступу до мікрофона та розпізнавання мовлення.

Навігатор також попереджає про камери контролю швидкості, залізничні переїзди, світлофори та дорожні знаки, зокрема «Дати дорогу» й «Стоп». Інтерфейс має українські голосові підказки.