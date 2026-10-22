Рух Південним мостом обмежено: водіїв попередили про зміни

Водіїв закликають зважати на зміни під час планування поїздок

Унаслідок російської атаки пошкоджено частину інфраструктури метрополітену

У Києві після російського обстрілу пошкоджено частину інфраструктури метрополітену на Південному мосту. Також запроваджено обмеження руху транспорту спорудою в напрямку з правого берега на лівий. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка та Київську міську військову адміністрацію.

За словами Кличка, внаслідок обстрілу пошкоджено частину інфраструктури метрополітену, розташованої на Південному мосту. Інформацію про пошкодження мер оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

КМВА повідомила про обмеження руху транспорту Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег Дніпра. Водіїв просять враховувати зміни під час планування поїздок столицею.

Наразі в повідомленні адміністрації не зазначено, скільки триватимуть обмеження. Інформацію про подальші зміни руху варто перевіряти в офіційних повідомленнях міської влади.

Що відомо про нічну атаку на Київ

Увечері 21 жовтня російські війська атакували столицю балістичними ракетами. У місті пролунали вибухи. Міський голова закликав киян перебувати в укриттях.

За повідомленнями міської влади, під час атаки також було зафіксовано влучання на території об’єкта транспортної інфраструктури в Дарницькому районі. Інформація про наслідки обстрілу уточнювалася.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про російські атаки на Південний міст у Києві. Після попередніх ударів міст уже ставав об’єктом обмежень для автомобільного транспорту та метрополітену.