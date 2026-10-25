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Смертельна ДТП на Закарпатті: 20-річний пасажир загинув, водій утік

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Смертельна ДТП на Закарпатті: 20-річний пасажир загинув, водій утік
Автомобіль виїхав на узбіччя, а потім зіткнувся з металевою огорожею
фото: Національна поліція України

Правоохоронці встановили особу керманича та розшукують його після аварії в Рахівському районі

У неділю, 25 жовтня, у селі Костилівка на Рахівщині автомобіль BMW врізався в металевий відбійник. Унаслідок аварії загинув 20-річний пасажир легковика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію Закарпатської області.

Як сталася аварія

Медики повідомили поліцію про аварію в неділю, 25 жовтня, близько 06:00. Інцидент стався в селі Костилівка Рахівського району: водій BMW в'їхав у металевий відбійник.

На місце приїхала слідчо-оперативна група. Медики на той момент уже констатували смерть пасажира, який сидів на передньому сидінні. Ним виявився 20-річний рахівчанин. Водія поблизу автомобіля не було.

За даними слідчих, на заокругленій ділянці дороги водій не вибрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням. Автомобіль виїхав на узбіччя, а потім зіткнувся з металевим огородженням.

Смертельна ДТП на Закарпатті: 20-річний пасажир загинув, водій утік фото 1
фото: Національна поліція Закарпатської області

Що відомо про водія

За словами правоохоронців, після аварії чоловік одразу втік у невідомому напрямку. Поліція попередньо встановила його особу й проводить активні пошукові заходи.

Чи був водій тверезим і чому він покинув місце події, у повідомленні не йдеться.

Яка відповідальність загрожує

Слідчі внесли відомості про аварію до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня кваліфікація – частина друга статті 286 Кримінального кодексу України, яка стосується порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Вона передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі та позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Остаточну кваліфікацію визначать за результатами розслідування.

Схожі аварії за участю BMW

Подібні трагедії траплялися й в інших регіонах. На Львівщині 27-річний водій BMW X5 не впорався з керуванням і з'їхав у водойму «Ясниський кар'єр». Пасажир загинув, а водія, який, за даними поліції, був п'яним, затримали.

На Одещині 18-річний водій BMW X5 в'їхав у придорожнє дерево. Загинув 17-річний пасажир, ще двох пасажирів, 18 та 20 років, госпіталізували. Перевірка показала, що водій був п'яним. Слідчі затримали його в процесуальному порядку.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав про ДТП на Закарпатті, у якій загинула неповнолітня пасажирка 15-річного водія.

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Теги: ДТП дороги Закарпаття смерть водій автомобіль розслідування BMW X5

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