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В Україні лише 1% справ про підробку VIN-кодів доходить до суду

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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В Україні лише 1% справ про підробку VIN-кодів доходить до суду
В Україні за дев'ять місяців облікували 599 правопорушень щодо підробки ідентифікаційних номерів авто
Фото: ілюстративне

За дев'ять місяців 2026 року правоохоронці облікували 599 правопорушень, але лише п'ять проваджень передали до суду

В Україні за дев'ять місяців 2026 року до суду передали лише п'ять кримінальних проваджень щодо підробки, знищення або заміни VIN-кодів автомобілів. Це менш як 1% від 599 облікованих правопорушень за статтею 290 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Опендатаботу.

За інформацією аналітиків, упродовж 2026 року правоохоронці закрили кожне п'яте провадження за цією статтею. Загалом активними залишаються 473 справи.

Водночас кількість зареєстрованих правопорушень зросла на 22% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Тоді правоохоронці облікували 387 таких випадків.

Де найчастіше підробляють VIN-коди автомобілів

Найбільше правопорушень за статтею 290 ККУ у 2026 році зареєстрували в Києві — 169 випадків. Це 28% від загальної кількості.

На другому місці Дніпропетровська область, де облікували 114 правопорушень, або 19%. Третю позицію посідає Одещина — 45 випадків, що становить 8%.

Таким чином, на Київ, Дніпропетровщину та Одещину припадає понад половина всіх зареєстрованих правопорушень цієї категорії.

Натомість у Донецькій області зафіксували сім випадків, у Луганській — жодного, а в Харківській — три.

Київ, Дніпропетровщина та Одещина лідирують за кількістю справ щодо підробки VIN-кодів
Київ, Дніпропетровщина та Одещина лідирують за кількістю справ щодо підробки VIN-кодів
Інфографіка: Опендатабот

Як змінилася ситуація за останні сім років

За даними Опендатаботу, із січня 2020 року до вересня 2026-го в Україні зареєстрували 11 417 кримінальних правопорушень за статтею 290 ККУ. З них обліковано 7152, або 63%.

Водночас до суду за цей період передали лише 69 проваджень — приблизно 1% від кількості облікованих правопорушень.

У попередні роки кількість таких випадків поступово скорочувалася. Зокрема, у 2025 році їх зареєстрували майже вчетверо менше, ніж у 2020-му.

Варто зазначити, що не всі зареєстровані правопорушення залишаються на обліку. У попередні роки приблизно 40% проваджень закривали з різних причин, зокрема через відсутність події або складу кримінального правопорушення.

Кількість кримінальних проваджень за підробку VIN-кодів автомобілів в Україні у 2020–2026 роках
Кількість кримінальних проваджень за підробку VIN-кодів автомобілів в Україні у 2020–2026 роках
Інфографіка: Опендатабот

Яке покарання передбачене за підробку VIN-кодів

Відповідно до статті 290 Кримінального кодексу України, за знищення, підробку або заміну ідентифікаційних номерів транспортного засобу передбачено штраф від 2550 до 4250 грн.

Також порушникам можуть призначити виправні роботи строком до двох років, пробаційний нагляд до трьох років або обмеження волі на такий самий строк.

Перевірити автомобіль за VIN-кодом можна через сервіс Опендатаботу.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в Україні вилучили понад тисячу автомобілів із підробленими ідентифікаційними номерами. Тоді Опендатабот звертав увагу на ризики для покупців уживаних машин, які можуть придбати транспорт із незаконно зміненими номерами кузова.

Крім того, «Главком» писав про затримання в Києві чоловіка, якого підозрювали у викраденні автомобілів. Під час обшуків правоохоронці виявили машини з ознаками зміни номерів кузова.

Також правоохоронці раніше викрили схему продажу до ЄС автомобілів, викрадених під час окупації Київщини. Учасники оборудки виготовляли підроблені документи та переправляли транспорт за кордон.

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Теги: транспорт автомобіль штраф документи машини

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