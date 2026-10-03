Російський дрон вдарив по авто на Харківщині: загинула жінка

Удари по цивільних автівках на Харківщині не припиняються

Синєгубов: пораненого 39-річного чоловіка доставили до лікарні

У селі Шестакове на Харківщині російський безпілотник атакував цивільний автомобіль, унаслідок чого загинула 35-річна жінка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

За словами Синєгубова, під час удару поранень зазнав 39-річний чоловік. Його доставили до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги. Імена загиблої та пораненого в офіційному повідомленні не називаються.

Подробиць про обставини атаки – зокрема, чи рухався автомобіль, о котрій годині стався удар і в якому стані перебуває постраждалий, – у повідомленні немає.

Крім того, у Київському районі Харкова ворожий дрон поцілив у автомобіль. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Удари по цивільних автівках на Харківщині тривають

Лише за останні два тижні російські безпілотники неодноразово атакували цивільний транспорт у регіоні:

у середу, 23 вересня, в селі Безруки Дергачівської громади дрон влучив у легковий автомобіль: 68-річний чоловік загинув, 52-річна жінка зазнала поранень, повідомляв Синєгубов;

27 вересня близько 15:35 у Великому Бурлуку Куп'янського району FPV-дрон на оптоволокні атакував автомобіль: загинула 41-річна жінка, 46-річного чоловіка госпіталізували, повідомляла обласна прокуратура;

2 жовтня вранці поблизу села Миронівка Золочівської громади дрон вдарив по цивільному авто, яке рухалося дорогою: загинув 50-річний механізатор, за даними Синєгубова;

3 жовтня близько 9:00 на автошляху Золочів – Дергачі неподалік села Маслії FPV-дрон атакував автомобіль Renault: загинув 66-річний мешканець Золочева, автомобіль знищено, повідомив начальник Золочівської військової адміністрації Віктор Коваленко.

Нагадаємо, 27 вересня у селі Шестакове Чугуївського району FPV-дрон влучив у ВАЗ-2106: 67-річний водій загинув на місці, його 65-річна дружина зазнала гострої реакції на стрес, повідомляла Харківська обласна прокуратура. Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

До слова, 2 жовтня російські війська атакували Харків керованими авіабомбами. Внаслідок удару по Слобідському та Немишлянському районах міста загинули двоє людей, ще 28 постраждали, серед них дитина. Пошкоджено близько 20 житлових будинків, офісні будівлі, навчальний заклад і автомобілі. Рятувальники й інші екстрені служби працювали на місцях ударів.