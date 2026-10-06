Лобове зіткнення в Яготині: водій KIA загинув, ще двоє людей у лікарні

54-річний водій KIA не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автомобілем Audi

У місті Яготин сталася смертельна аварія за участю двох легковиків. Внаслідок лобового зіткнення один із кермувальників помер у лікарні, ще двоє людей отримали травми. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області, інформує «Главком»

За попередньою інформацією правоохоронців, 54-річний керманич автомобіля KIA не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в автомобіль Audi під керуванням 37-річного чоловіка.

У результаті автопригоди госпіталізували обох водіїв, а також пасажирку Audi. На жаль, врятувати життя водія KIA медикам не вдалося – від отриманих травм чоловік помер у медичному закладі.

54-річний водій KIA не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автомобілем Audi фото: Національна поліція Укрвїни

Слідчі Бориспільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі та обставини трагічної події.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода з вини нетверезого керманича. Водій легковика збив пішохідку на нерегульованому переході. Трагедія сталася 2 жовтня близько 08:30 на вулиці Лисогірській. За даними слідчих, 51-річний водій автомобіля KIA допустив наїзд на 50-річну киянку, яка переходила дорогу. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.