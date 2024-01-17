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Розробники перенесли вихід гри Stalker2. Остаточна дата релізу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Розробники перенесли вихід гри Stalker2. Остаточна дата релізу
фото з відкритих джерел

Гра ще потребує певного доопрацювання з технічної точки зору

Українська компанія-розробник комп'ютерних ігор GSC Game World оголосила фінальну дату релізу Stalker2. Вихід гри перенесли на вересень цього року. Про це українська студія GSC Game World повідомила на своєму ютуб-каналі.

«Нова дата виходу Stalker2: Серце Чорнобиля. Гра вийде 5 вересня 2024 року і доступна для попереднього замовлення!», – повідомили в компанії.

Відео вказує на те, що з цієї дати грати в нову частину серії можна буде на PC та консолі Xbox Series X/S.

У соцмережі X в офіційному акаунті серії пояснили, що гра ще потребує певного доопрацювання з технічної точки зору. У 2024 році досі фіксуються моменти недосконалості, які планують виправити в Stalker2, щоб виправдати очікування гравців щодо якості. Недоліки вдалося виявити, зокрема, завдяки людям, які тестували гру.

«Оцінивши масштаби робіт із полішингу і розуміючи, що не можемо випробовувати ваше терпіння занадто сильно, ми були націлені випустити гру в 1 кварталі 2024 року і працювали над тим, щоб вкластися у встановлені терміни … Немає жодного способу зробити чергову затримку менш гнітючою, тож ми вирішили чітко пояснити наші причини відкласти гру заради чергової хвилі доопрацювань», – йдеться в повідомленні.

Розробники також пообіцяли ще «дуже багато» інформації щодо «Stalker2: Серце Чорнобиля» протягом 2024 року.

Теги: соцмережі

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