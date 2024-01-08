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Одіозний митрополит УПЦ МП досі публічно молиться за патріарха Кирила (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
Одіозний митрополит УПЦ МП досі публічно молиться за патріарха Кирила (відео)
Керівник Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосій
фото з відкритих джерел

Керівник Черкаської єпархії УПЦ МП традиційно висловив свою підтримку главі Російської православної церкви

У неділю, 7 січня керівник Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосій (Снігірьов) привітав УПЦ з Різдвом та традиційно висловив свою підтримку главі Російської православної церкви (РПЦ) патріарху Кирилу (Володимир Гундяєв). Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Як повідомлялося, в Україні судитимуть митрополита Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосія, який перебуваючи під постійним домашнім арештом, продовжував через соцмережі розплювати релігійну ненависть. 

До слова, суд скасував цілодобовий домашній арешт митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Феодосію (Снігірьову). Його підозрюють у запереченні збройної агресії РФ та поширенні закликів до міжконфесійної ворожнечі. 

Нагадаємо, керівник Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосій записав звернення з домашнього арешту. Одіозний митрополит російською мовою закликав вірян виходити на акції протесту за Московську церкву в Україні. Також Феодосій взявся погрожувати українській владі, яка очищує Києво-Печерську лавру від «руського міру». 

Зазначимо, що СБУ з'ясувала, що в 2020 році клірик Снігірьов віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном Російської православної церкви. Під час його розробки було використано російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів. Серед них – patriarchia.ru та pravoslavie.ru, на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів. Крім того, на сайті митрополит вихваляв московських священиків, які допомагають агресору, а також закликав до об’єднання релігійних громад у війні проти України.

Нагадаємо, що першу підозру митрополит отримав ще в лютому. СБУ зібрала докази вини Феодосія у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. Митрополит у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян та в офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та переконань. Нещодавно керівник Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосій отримав другу підозру

Теги: церква Московська церква в Україні соцмережі арешт

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