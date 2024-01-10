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«Це ти чи не ти?»: Путін поскаржився, що його не впізнають однокласники

Христина Петренко
glavcom.ua
«Це ти чи не ти?»: Путін поскаржився, що його не впізнають однокласники
Поведінка Путіна лише підігріває чутки про двійників
фото з відкритих джерел

Наразі невідомо, за яких обставин Путін проводить подібні зустрічі

Російський диктатор Володимир Путін раптово поскаржився на проблеми з комунікаціями зі своїми шкільними друзями та однокурсниками. Він заявив, що його перестали впізнавати. Про це він розповів під час зустрічі з мешканцями Анадири.

«Я рідко, але зустрічаюсь зі своїми однокласниками, однокурсниками. Вони часто дивляться на мене і кажуть: «Я от не вірю... Ти це чи не ти?». 

На це Путін відповідає їм, що «не кожна людина знає, як буде поводитись, коли вона опиняється на певному рівні відповідальності».

Щоправда, наразі невідомо, за яких обставин Путін проводить подібні зустрічі. Зазвичай учасників усіх заходів за його участі відправляють на карантин. 2020 року він доходив до двох тижнів, пізніше його скоротили вдвічі.

До слова, розмови про наявність у Путіна двійників не припиняються, а його поведінка лише підігріває такі чутки. Так, у жовтні 2023 року відомий російський конспіролог Валерій Соловей заявив, про смерть Путіна. За твердженням Солов'я, тіло російського диктатора перебуває в холодильній камері у резиденції на Валдаї.

Крім того, вже у листопаді 2023 року російський диктатор Володимир Путін прибув до Мінська, щоб взяти участь у саміті Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Однак користувачів соцмережі Х (колишній Twitter) підозрюють, що прибув двійник президента РФ. На цю думку їх наштовхнуло те, що російський президент виглядає досить жвавим, не дотримується дистанції та тисне всім руки. Цю «версію» Путіна прозвали у народі «Васілічем».

«Васіліч до Мінська прилетів. Щоб оригінал летів сам особисто на уклін до Лукашенка? Ні покриття над трапом, без супроводжуючого з валізою, сам особисто з усіма ручкається і відстані не дотримується, Лука його навіть не зустрічає біля трапа!) І вони хочуть всім впарити що це реально Путін?» – пишуть у мережі.

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Теги: соцмережі відео диктатор карантин президент путін смерть

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