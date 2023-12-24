Безугла розтривожила українців опитуванням про втрати ЗСУ

Користувачі соцмереж усвоїх коментарях традиційно розійшлися в поглядах

Заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла вирішила поцікавитися у соцмережах доцільністю оприлюднення втрат ЗСУ під час повномасштабної війни з російськими агресорами. Відповідне опитування вона опублікувала на своїй Facebook-сторінці.

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«Чи вважаєте ви, що наші втрати під час повномасштабного вторгнення Росії потрібно оприлюднити?», – запитує Безугла.

Народна депутатка запропонувала лише два категоричні варіанти відповіді – «так» або «ні».

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Ця тема відчутно розтривожила користувачів соцмережі, які в своїх коментарях традиційно розійшлися в поглядах. Зокрема, вони пишуть:

«Не думаю що це вже секрет, бо кожна громада їх бачить і так»;

«Оприлюднювати втрати необхідно в першу чергу для створення механізму відповідальності військового керівництва за свої рішення. При оприлюдненні необхідно вказувати підрозділ де були втрати. Це одразу виявить непрофесійні дії окремих командирів, недоліки в організації такмеду, підготовки військових... Суспільство усвідомлюючи щоденні втрати буде вимагати від влади рішень, які в кінцевому результаті зменшать кількість втрат»;

«Краще не треба, бо народ не зрозуміє чому немає точних даних в реальному часі (а їх немає і бути не може з об'єктивних причин)»;

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«Що змінить оприлюднення інформації про втрати? Ваша мета зірвати мобілізацію? Щоб чоловіки почали боятись, жінки також, почались масові спроби виїзду, намагання переховуватись?»;

«Треба оприлюднити скільки на війні було вкрадено».

Станом на вечір неділі, 24 грудня, до опитування долучилося майже чотири тисячі користувачів. З них 80% проголосували за оприлюднення втрат ЗСУ під час війни.

Раніше народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла показала, який вигляд має фінальна версія законопроєкту про мобілізацію з урахуванням зауважень Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.