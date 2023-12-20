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Ілон Маск знайшов спосіб компенсувати падіння доходів своєї соцмережі X

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ілон Маск знайшов спосіб компенсувати падіння доходів своєї соцмережі X
Ілон Маск хоче компенсувати втрати соцмережі за рахунок реклами
фото із відкритих джерел

Ілон Маск хоче заробити мінімум $100 млн на політичній рекламі виборів у США 

Мільярдер, власник компаній SpaceX, Tesla та соціальної мережі Х Ілон Маск планує компенсувати падіння доходів від своєї соцмережі за рахунок політичної реклами на рік президентських виборів у США. Про це пише видання Financial Times. За його даними, бізнесмен має намір довести річний прибуток від реклами до $100 млн. Зазначається, що раніше політична реклама в соцмережі перебувала під забороною щодо рішення колишнього директора Twitter Джека Дорсі.

Експерти вважають, що такий крок із боку Маска відповідає його образу «абсолютиста свободи слова». Компанія вже провела масштабний захід за участю сотні потенційних клієнтів у Вашингтоні для просування рекламних послуг. Керівництво Twitter (X) також планує перетворити соцмережу на сучасний глобальний міський майданчик, зручний як для кандидатів, так і для виборців.

«Це місце, де політичні партії та кандидати можуть зустрітися зі своїми виборцями, при цьому першочергова увага приділяється безпеці бренду та чесності виборів», – заявили в пресслужбі соцмережі.

Грошовий потік компанії Х залишається негативним через майже 50% падіння доходів від реклами та великого боргового навантаження, заявив ще влітку Ілон Маск, не виправдавши своїх колишніх очікувань, що його соцмережа зможе вийти на позитивний грошовий потік до червня поточного року. Після звільнення тисяч співробітників і скорочення витрат на хмарні сервіси Маск повідомив, що компанія скоротила свої неборгові витрати до $1,5 млрд із прогнозованих $4,5 млрд в 2023 році. Крім того, щорічні відстоткові платежі за боргом Twitter становлять близько $1,5 млрд.

Раніше Ілон Маск знову опинився у центрі скандалу. Цього разу він сказав, що у росіян – чудове почуття гумору, а диктатор Володимир Путін – «непоганий мужик». Скандальні заяви Маск зробив під час трансляції в X, фрагмент якої опублікували в соцмережах. Зокрема, мільярдер заявив, що йому подобаються російські меми про нього, адже у росіян «особливе почуття гумору». «Мені подобаються ці хлопці. Я не проти отримати російський паспорт потім», – сказав Маск.

Крім того, бізнесмен зауважив, що йому подобається Путін, якщо упустити його диктаторські якості та імперіалізм

Також американський мільярдер Ілон Маск обурений через те, що Служба безпеки України затримала проросійського блогера з Латинської Америки і вимагає пояснень від президента Володимира Зеленського. Відповідний коментар бізнесмен написав під постом скандального телеведучого Такера Карлсона у соцмережі X. Так, Карлсон звинуватив українську владу, зокрема Володимира Зеленського, у «незаконному» затриманні та «катуванні» американця Гонсало Ліри, якого ще у травні 2023 року затримала СБУ. Американський пропагандист запевняє, що блогера нібито затримали через «критику» президента України. 

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Теги: соцмережі бізнесмен реклама Ілон Маск політика

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