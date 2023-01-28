В Україні зараз не працює чверть станцій мобільних операторів

Складнощі зі зв'язком сьогодні можуть відчувати мешканці Запорізької та Одеської областей

Станом на сьогодні в Україні працює 76% від загальної кількості базових станцій мобільних операторів. Про це повідомив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

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Складнощі зі зв'язком сьогодні можуть відчувати мешканці Запорізької (46,3%) та Одеської (57,8%) областей, труднощі є також на Донеччині та Луганщині.

Від початку повномасштабного вторгнення мобільні оператори відновили роботу більше 1 200 базових станцій, понад 3 200 кілометрів оптоволоконних ліній.

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«Дякую нашим мобільним операторам, які у координації з Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій при Держспецзв’язку забезпечують стійкість мереж та оперативно відновлюють зв’язок там, де він був зруйнований окупантами. Завдяки їхній самовідданій праці в Херсонській області вже відновлено 21% від усіх базових станцій, і ця робота триває невпинно», – повідомив Щиголь.

Він нагадав, що відновлення зв’язку на деокупованих територіях, і забезпечення зв’язком громадян на всій території України залежить від доступності енергоживлення; безпекової обстановки (обстрілів ворогом, замінованості території) і стану обладнання.

Нагадаємо, початку повномасштабного вторгнення Росії Vodafone вже вдруге змінює вартість тарифів передплати SuperNet – 1 липня 2022 року їхня вартість зросла також на 20%.