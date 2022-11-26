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Повернення зв’язку після масштабного знеструмлення: де ще є труднощі (карта)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Повернення зв’язку після масштабного знеструмлення: де ще є труднощі (карта)
Мобільний зв'язок поступово відновлюється по всій Україні
фото з відкритих джерел

Мобільні оператори перепідключили половину базових станцій

Станом на 26 листопада після масштабного знеструмлення в Україні відновлено роботу 73% мобільної мережі. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Завдяки активній роботі енергетиків, які швидко відновили світло, мобільні оператори перепідключили половину базових станцій. Це дозволило мільйонам людей нарешті подзвонити рідним та дізнатися останні новини», – зазначив він.

За словами міністра, ситуація значно покращилася у Кіровоградській, Дніпропетровській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Харківській та Житомирській областях.

Зв‘язок також стабілізується у Черкаській, Львівській, Рівненській, Вінницькій та Чернівецькій областях. Ремонтні роботи тривають.

В інших областях поки що є труднощі зі зв‘язком. Найвідчутніші проблеми в Донецькій та Запорізькій областях.

Повернення зв’язку після масштабного знеструмлення: де ще є труднощі (карта) фото 1

Мінцифри поки радить не перевантажувати мережу та за потреби користуватися національним роумінгом. «Надавайте перевагу текстовим SMS, а файли, фото та відео надсилайте за допомогою Wi-Fi», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії. 

Ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

НЕК «Укренерго» планує пройти вихідні дні 26-27 листопада з дефіцитом електроенергії у приблизно 25%. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький під час телемарафону.

Теги: росія війна електроенергія Україна мобільний зв’язок Міністерство цифрової трансформації України

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