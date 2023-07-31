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Відома американська компанія відмовилася перейменовувати Twitter на X

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Відома американська компанія відмовилася перейменовувати Twitter на X
Apple відхилила заявку на перейменування Twitter на X
фото з відкритих джерел

Причиною відмови стали правила App Store, які вимагають, щоб назва застосунку складалася щонайменше з двох символів

Компанія Apple відхилила заявку на перейменування Twitter на X. Про це повідомляє Bleeping Computer.

Причиною відмови стали правила App Store, які вимагають, щоб назва застосунку складалася щонайменше з двох символів. Попри відмову, Twitter змінив логотип, і тепер після встановлення застосунку він відображається у списку встановлених як X.

Варто зазначити, що правила на Google Play, де додаток також отримав назву X, не такі жорсткі. Там ідентифікатор пакета все ще називається com.twitter.android, але після встановлення деякі користувачі бачать застосунок з логотипом X.

Нагадаємо, власник соцмережі Twitter Ілон Маск безкоштовно забрав собі акаунт @x, який належав фотографу із Сан-Франциско Джин Х Хвану. Таке ім'я могло коштувати велику суму, проте його колишньому власнику запропонували лише мерч Twitter та зустріч з Маском.

До слова, рішення Ілона Маска «розпрощатись з усіма птахами» у соціальній платформі Twitter може вилізти бізнесмену боком, адже воно є максимально не продуманим та несвоєчасним.

Теги: Apple Twitter Ілон Маск

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