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Tesla відкликає тисячі своїх авто: названо причину

Діана Гасюк
glavcom.ua
Tesla відкликає тисячі своїх авто: названо причину
Tesla проведе безкоштовні перевірки і за необхідності підключить обидва паски безпеки перших сидінь до переднатяжувачів
фото з відкритих джерел

Tesla відкликає майже 16 000 своїх автомобілів через проблеми з ременями безпеки

Tesla відкликає майже 16 000 своїх автомобілів Model S і Model X 2021-2023 років випуску, тому що деякі ремені безпеки переднього ряду могли бути неправильно пристебнуті після ремонту. Про це повідомляє Associated Press.

У своєму звіті про відкликання з безпеки компанія Tesla заявила, що в автомобілях ремінь безпеки першого ряду був від’єднаний від кріплення попереднього натягувача як частина необхідного кроку для виконання ремонту. Але ремінь безпеки, можливо, не був належним чином приєднаний до кріплення попереднього натягувача після ремонту.

У компанії заявили, що якщо ремінь безпеки не прикріпити належним чином, він може не працювати належним чином під час зіткнення, що може збільшити ризик отримання травми.

У березні органи регулювання безпеки на дорогах США розпочали розслідування можливих проблем з ременями безпеки Tesla.

Станом на 19 червня Tesla виявила 12 гарантійних претензій, пов’язаних з цією проблемою, але компанії не відомо про жодні аварії, травми чи смерть, які могли б бути пов’язані з проблемою ременів безпеки.

Tesla заявила, що проведе безплатний перевірки і за необхідності підключить обидва паски безпеки перших сидінь до переднатяжувачів. У разі виявлення несправності в авто, ремонт буде виконано безплатно.

Раніше повідомлялося, що грошовий потік Twitter залишається негативним через майже 50% падіння доходів від реклами та велике боргове навантаження, що не відповідає очікуванням Ілона Маска.

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Теги: інтернет ремонт Tesla Ілон Маск автомобіль

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