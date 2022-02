Twitter почав тестувати кнопку «понизити рейтинг»

Компанія Twitter почала тестувати у своїй соцмережі кнопку «понизити рейтинг». Вона відображається у формі помаранчевої стрілки або пальця, спрямованого вниз. Про це повідомляється на сайті розробників.

За їх словами, ця кнопка не є аналогом дізлайка, оскільки не можна буде дивитися, хто саме знизив рейтинг користувача. Також кнопка не впливатиме на порядок коментарів.

Мета нової функції – надати людям можливість маркувати контент, який користувачі не хочуть бачити.

We learned a lot about the types of replies you don't find relevant and we're expanding this test –– more of you on web and soon iOS and Android will have the option to use reply downvoting.



Downvotes aren’t public, but they'll help inform us of the content people want to see. https://t.co/g8LcTpQqDv pic.twitter.com/wm5MmdR4Xh