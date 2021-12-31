Telegram додав кілька нових функцій

У месенджері Telegram додали можливість приховувати частину повідомлення та QR-коди

У месенджері Telegram додали кілька нових функцій у останньому великому оновленні 2021 року. Про появу нових можливостей повідомляється в офіційному блозі проєкту.

Наприклад, у користувачів Telegram тепер з'явилася можливість використовувати кілька емодзі у вигляді реакцій на певне повідомлення у листуванні. Для цього треба двічі натиснути на публікацію та вибрати потрібну емоцію. Змінити емоди для реакції можна в «Налаштуваннях».

Для приховування частини тексту в повідомленнях є спеціальна функція. Вона введена для боротьби зі спойлерами з фільмів, серіалів та ігор. Якщо користувач боїться розкрити для співрозмовника момент сюжету або цікавого персонажа, потрібно лише виділити частину тексту і натиснути на пункт «Прихований» в налаштуваннях форматування.

Також у Telegram тепер можна перевести будь-яке повідомлення з однієї мови на іншу. Функцію потрібно увімкнути у розділі «Мова» всередині «Налаштувань».

Дизайнери додатку додали кілька нових анімованих версій для емодзі.

Усередині месенджера ввели можливість згенерувати QR-код для переходу в профіль будь-якого користувача, який має публічне посилання. QR-коди також стали доступними для груп, каналів і ботів.