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    Telegram додав кілька нових функцій

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    У Telegram з'явилися нові функції - Telegram додав кілька нових функцій
    У Telegram з'явилися нові функції
    фото: Depositphotos

    У месенджері Telegram додали можливість приховувати частину повідомлення та QR-коди

    У месенджері Telegram додали кілька нових функцій у останньому великому оновленні 2021 року. Про появу нових можливостей повідомляється в офіційному блозі проєкту.

    Наприклад, у користувачів Telegram тепер з'явилася можливість використовувати кілька емодзі у вигляді реакцій на певне повідомлення у листуванні. Для цього треба двічі натиснути на публікацію та вибрати потрібну емоцію. Змінити емоди для реакції можна в «Налаштуваннях».

    Для приховування частини тексту в повідомленнях є спеціальна функція. Вона введена для боротьби зі спойлерами з фільмів, серіалів та ігор. Якщо користувач боїться розкрити для співрозмовника момент сюжету або цікавого персонажа, потрібно лише виділити частину тексту і натиснути на пункт «Прихований» в налаштуваннях форматування.

    Також у Telegram тепер можна перевести будь-яке повідомлення з однієї мови на іншу. Функцію потрібно увімкнути у розділі «Мова» всередині «Налаштувань».

    Дизайнери додатку додали кілька нових анімованих версій для емодзі.

    Усередині месенджера ввели можливість згенерувати QR-код для переходу в профіль будь-якого користувача, який має публічне посилання. QR-коди також стали доступними для груп, каналів і ботів.

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    Теги: технології Telegram соціальні мережі мессенджер
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    Telegram додав кілька нових функцій