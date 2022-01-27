Понад 100 млн користувачів Android заразилися небезпечним вірусом

Зловмисники розмістили близько 470 заражених вірусом програм в офіційному магазині Google Play Store

Понад 105 млн Android-пристроїв було заражено небезпечним вірусом Dark Herring, з'ясувала ІБ-компанія Zimperium.

Зловмисники розмістили близько 470 заражених вірусом програм в офіційному магазині Google Play Store, звідки вони вже потрапили на смартфони користувачів.

Після встановлення програми запитують номер телефону жертви та без повідомлення власника смартфона оформлюють щомісячну передплату через оператора зв'язку.

За даними компанії, на даний момент сума збитків оцінюється в сотні мільйонів доларів, кожна жертва втратила близько $15. Фахівці відзначають, що злочинці розраховували на те, що користувачі не звернуть уваги на зникнення цієї суми, і їхні вірусні програми залишаться непоміченим.

У Zimperium вважають, що за Dark Herring стоїть відносно нове кіберзлочинне угруповання, що використовує нестандартний підхід та цікаву інфраструктуру.

Раніше фахівці розповіли, чим «бавилися» хакери у 2021 році.

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