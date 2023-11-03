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Заборона Telegram в Україні: Данілов повідомив, в якому випадку вона можлива

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Заборона Telegram в Україні: Данілов повідомив, в якому випадку вона можлива
За словами Данілова, Telegram є системою впливу, де відбувається просування певних речей за гроші
фото з відкритих джерел

Секретар РНБО назвав Telegram вразливим та дуже небезпечним

Заборона популярного в Україні месенджера Telegram можлива за умови, якщо влада отримає документи, які підтвердять наявність загрози. Відповідну заяву зробив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю виданню Liga.

Він заявив, що з точки зору національної безпеки Telegram є «дуже-дуже небезпечною річчю», і додав, що не проти того, щоб месенджери існували, але щоб за кожним ніком була цілком зрозуміла людина.

«Ви мене запитали, чи користуюсь я телеграмом? У мене навіть такого додатку немає в жодному моєму пристрої. Це дуже вразливий додаток. Через нього в 99% випадків сидять у вашому телефоні за потреби. Тому у мене його немає і ніколи не було», – підкреслив секретар РНБО.

Відповідаючи на запитання щодо можливої заборони владою Telegram, Олексій Данілов зазначив, що вона можлива в разі отримання відповідних документів, які підтвердять наявність загрози.

«Ну, уявляєте собі, зараз М'ячеславович каже, що ми плануємо заборонити Telegram. Уявляєте, які інвестиції люди зробили? Там цілі табори сидять, які вклалися у все це обладнання, купують сімки. Скажу так: якщо до нас надійдуть документи відповідних служб, які мають на це право, – повірте, за нами не забариться», - наголосив Данілов.

За його словами, Telegram є системою впливу, де люди за гроші починають просувати ті чи інші речі. На думку секретаря РНБО, «це не про журналістику, це про вплив».

Нагадаємо, Зміністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, відповідаючи на питання, якими месенджерами українцям слід користуватися, зазначив, що однозначно не варто використовувати російські соцмережі. За його словами, зараз найбільш захищеним месенджером в Україні є Signal. Далі йдуть WhatsApp, Trema, Facebook Messenger і Telegram. 

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Теги: Україна Telegram влада Олексій Данілов соцмережі

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