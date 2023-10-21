Що криється за заявою Путіна про МіГи над Чорним морем. Пояснення розвідки
Заява Путіна спрямована на російську аудиторію, яка називає Захід агресором
18 жовтня президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ посилить патрулювання у Чорному морі винищувачами МіГ-31К, які є носіями ракет «Кинджал». Британська розвідка розцінює цю заяву як своєрідну демонстрація можливостей РФ виробляти та використовувати нове озброєння навіть попри триваючу повномасштабну війну. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.
У своїй заяві Путін наголосив, що посилення патрулювання зумовлене збільшенням морської присутності США у Середземномор’ї. Таким чином РФ прагне утримувати американські судна під загрозою удару за допомогою ракет дальністю до 2 тис. км.
«Ця заява відповідає типовій російській риториці, спрямованій на внутрішню авдиторію, яка називає Захід агресором, водночас репрезентує дії Росії як необхідні для захисту держави», – йдеться у повідомленні.
У розвідці зазначили, що конкретна згадка Путіна щодо ракет «Кинджал» та їх можливостей, імовірно, зроблена у цілях «стратегічного обміну повідомленнями», аби продемонструвати, що Росія здатна виробляти та використовувати нове озброєння навіть попри триваючу повномасштабну війну проти України.
Однак, зауважила британська розвідка, ракети «Кинджал» фактично залишаються у стадії експлуатаційних випробувань і їх ефективність у війні проти України є поганою.
Нагадаємо, після успішних атак ЗСУ по позиціях російських загарбників у тимчасово окупованому Криму Путін заявив, що росіяни будуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем літаками, оснащеними ракетами «Кинджал».
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