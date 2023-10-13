Міноборони матиме медичний департамент: Умєров підписав наказ

Наразі в Збройних силах України є затверджений перелік складових бойової аптечки, проте немає процедури та технічних засобів для того, щоб визначати їх якість

Міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ про В Україні буде створений медичний департамент Міністерства оборони України. Сьогодні міністр оборони України Рустем Умєров підписав відповідний наказ. Про це заявила заступниця міністра Наталія Калмикова в ефірі телемарафону.

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За словами заступниці міністра, це дозволить відомству почати здійснювати регуляторну функцію і провести стандартизацію турнікетів та бойових аптечок українських воїнів.

«Разом з тим ми опрацьовуємо із західними партнерами можливість швидкого рішення щодо підтвердження якості турнікетів, які виробляються в Україні, тими інституціями, які забезпечують дотримання якості в США», – сказала Калмикова.

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Вона пояснила, що наразі в Збройних силах України є затверджений перелік складових бойової аптечки, проте немає процедури та технічних засобів для того, щоб визначати їх якість.

Після впровадження стандартизації, аптечки та турнікети, які надійшли у військові частини від держави, будуть перевірені. Аптечки, які не відповідають стандартам, вилучать та замінять на якісні.

Раніше Умєров заявив, що під час засідання «Рамштайн-16» Україна виступила з ініціативою створення коаліції щодо розвитку оборонної індустрії.