Україна найцікавіша країна для життя та розвитку. І ось чому
Активна фаза війни з великою ймовірністю закінчиться наступного року
Розмова у спортзалі:
«Здрастуйте Анатолію, я ваш підписник... Можете відповісти на два питання?
- Що нам чекати, коли закінчиться війна?
- І що робити бізнесу, їхати чи ні, до чого готуватися?»
Тезово перекажу тут свою відповідь, може кому теж цікаво:
- Війна закінчиться тільки із припиненням існування російської імперії!
Імперія розвивається, приростаючи територіями і цей ризик збережеться, поки вона існує.
- Активна фаза війни з великою ймовірністю закінчиться наступного року (весна-літо).
Нас змусять. Причин кілька:
- вибори в США і потрібно показати «образ миротворця»,
- друге – основні завдання для США ця війна виконала – знищення левової частки військового потенціалу союзника Китаю.
- США почали підготовку до великої війни з Китаєм і їм потрібен час на акумулювання ресурсів. Україно-російська війна вже значно виснажила запаси.
Конфлікт, нажаль, перейде в «заморожену фазу» на кордонах, які відвоюємо до цього часу.
- Що робити бізнесу? – Залишатися та інвестувати!
Особисто я лишився.
У мене родичі живуть у п'яти розвинених країнах світу, я не маю обмежень на виїзд.
Але Україна найцікавіша країна для життя та розвитку!
Україна – це країна – «стартап».
Тут найнижча база для старту масштабування люого бізнесу.
Долар, вкладений у проекти в Європі, дасть прибутковість 20 центів.
Долар, вкладений в українські проекти, може повернутися десятками доларів.
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Все описане – суб'єктивно.
Але я знаю, що на Україну чекає велике майбутнє.
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