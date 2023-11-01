Україна найцікавіша країна для життя та розвитку. І ось чому

Долар, вкладений в українські проекти, може повернутися десятками доларів, впевнений Анатолій Амєлін

Активна фаза війни з великою ймовірністю закінчиться наступного року

Розмова у спортзалі:

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«Здрастуйте Анатолію, я ваш підписник... Можете відповісти на два питання?

Що нам чекати, коли закінчиться війна? І що робити бізнесу, їхати чи ні, до чого готуватися?»

Тезово перекажу тут свою відповідь, може кому теж цікаво:

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Війна закінчиться тільки із припиненням існування російської імперії!

Імперія розвивається, приростаючи територіями і цей ризик збережеться, поки вона існує.

Активна фаза війни з великою ймовірністю закінчиться наступного року (весна-літо).

Нас змусять. Причин кілька:

вибори в США і потрібно показати «образ миротворця», друге – основні завдання для США ця війна виконала – знищення левової частки військового потенціалу союзника Китаю. США почали підготовку до великої війни з Китаєм і їм потрібен час на акумулювання ресурсів. Україно-російська війна вже значно виснажила запаси.

Конфлікт, нажаль, перейде в «заморожену фазу» на кордонах, які відвоюємо до цього часу.

Що робити бізнесу? – Залишатися та інвестувати!

Особисто я лишився.

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У мене родичі живуть у п'яти розвинених країнах світу, я не маю обмежень на виїзд.

Але Україна найцікавіша країна для життя та розвитку!

Україна – це країна – «стартап».

Тут найнижча база для старту масштабування люого бізнесу.

Долар, вкладений у проекти в Європі, дасть прибутковість 20 центів.

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Долар, вкладений в українські проекти, може повернутися десятками доларів.

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Все описане – суб'єктивно.

Але я знаю, що на Україну чекає велике майбутнє.