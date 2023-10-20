У Кривому Розі пролунали вибухи

У місті оголошено повітряну тривогу

У Кривому Розі на Дніпропетровщині чутно вибухи. Про це повідомив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повітряна тривога на Дніпропетровщині була оголошена о 23:01.

«Ще ракети у нашому напрямку. Плюс орки у наш бік випустили «Шахеди». Бережіть себе», – повідомив Вілкул о 23:17.

Будь ласка, читайте текст після реклами

О 00:05 кореспонденти «Суспільного» повідомили про повторні вибухи в Кривому Розі.

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку в низці областей.

Карта тривог станом на 23:15

Мешканцям областей, в яких зберігається небезпека, варто пройти в укриття.