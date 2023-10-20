У Кривому Розі пролунали вибухи
У місті оголошено повітряну тривогу
У Кривому Розі на Дніпропетровщині чутно вибухи. Про це повідомив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram.
Повітряна тривога на Дніпропетровщині була оголошена о 23:01.
«Ще ракети у нашому напрямку. Плюс орки у наш бік випустили «Шахеди». Бережіть себе», – повідомив Вілкул о 23:17.
О 00:05 кореспонденти «Суспільного» повідомили про повторні вибухи в Кривому Розі.
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку в низці областей.
Мешканцям областей, в яких зберігається небезпека, варто пройти в укриття.
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