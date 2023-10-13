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ПАРЄ визнала Путіна диктатором, ЗСУ вразили у Севастополі корабель РФ. Головне за 13 жовтня

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
ПАРЄ визнала Путіна диктатором, ЗСУ вразили у Севастополі корабель РФ. Головне за 13 жовтня
фото з відкритих джерел

Асамблея закликала всі країни виконати ордер на арешт Путіна

Парламентська асамблея Ради Європи визнала Путіна диктатором, Україна вразила в Севастополі ворожий ракетоносій, Арестович заявив, що балотуватиметься в парламент та на президентські вибори. «Главком» зібрав у добірку новини 13 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

ПАРЄ визнала Путіна диктатором

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою визнала Володимира Путіна диктатором. Асамблея закликала всі країни виконати ордер на арешт Путіна, який виданий Міжнародним кримінальний судом і заарештувати його. А також закликала всі країни, після того, як закінчиться президентський термін Путіна, в березні наступного року, після цього вважати його нелегітимним і зупинити всі контакти з ним.

Арестович заявив, що йде в президенти та завдав удар по Зеленському

Ексрадник Офісу президента та блогер Олексій Арестович заявив, що балотуватиметься в парламент та на президентські вибори. Щобільше Арестович переконаний, що нинішній президент України Володимир Зеленський має багато помилок та «нездатний правильно вести війну».

Україна вразила в Севастополі ворожий ракетоносій

Служба безпеки України разом з Військово-морськими силами атакували ворожий носій крилатих ракет «Буян» (сьогодні) та корабель «Павел Державин» (11 жовтня) в Криму. Для цього застосували дрони з експериментальним озброєнням.

Пентагон підняв в небо авіацію над тимчасово окупованим Кримом

Пентагон здійснив повітряну розвідку у напрямку територій тимчасово окупованого Криму та південних областей України, піднявши з баз НАТО свою авіацію. Як зазначається, зліт двох морських літаків був зафіксував портал відстеження авіаперельотів Flightradar.

Зеленський в Одесі провів нараду із військовими

Сьогодні, 13 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув до Одеси, де провів нараду з військовими, правоохоронцями, місцевою владою. Обговорювались підготовка до опалювального сезону, захист обʼєктів енергетики, наслідки російських обстрілів портової інфраструктури, потреби системи ППО.

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Теги: вибори корабель Володимир Зеленський Україна Олексій Арестович ПАРЄ путін

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