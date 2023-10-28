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Ізраїль відкинув резолюцію ООН про перемир'я у секторі Гази

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ізраїль відкинув резолюцію ООН про перемир'я у секторі Гази
Елі Коен заявив, що Ізраїль відкинув резолюцію Генеральної Асамблеї ООН про негайне гуманітарне перемир'я в секторі Гази
фото з відкритих джерел

Елі Коен: «Ізраїль має намір знищити ХАМАС так, як світ зробив із нацистами та ІДІЛ»

Ізраїль відкидає резолюцію Генеральної Асамблеї ООН про негайне гуманітарне перемир'я в секторі Гази. Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен.

«Ми категорично відкидаємо ганебний заклик Генеральної Асамблеї ООН до припинення вогню», – зауважив Коен.

Він додав, що Ізраїль має намір знищити ХАМАС так, як світ зробив із нацистами та ІДІЛ. 

Як повідомлялося, у п'ятницю, 27 жовтня, Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію з закликом до гуманітарного перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. Резолюція була прийнята більшістю голосів.

Резолюція була прийнята 120 голосами «за», 45 утрималися у тому числі Велика Британія, Україна, Росія, Болгарія та Естонія, і 14 - в тому числі Ізраїль і Сполучені Штати – проголосували «проти». Генеральна Асамблея проголосувала після того, як Рада Безпеки чотири рази за останні два тижні не вжила заходів.

7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАСу.

Як повідомлялося, 2,3 млн жителів Сектору Гази залишились без інтернету та телефонного зв’язку через авіаудари Ізраїлю.

Нагадаємо, вночі проти 27 жовтня Ізраїль провів уже другу операцію на території Сектора Гази. Зазначається, що ЦАХАЛ направив танки та війська в Сектор Гази й завдав ударів по об'єктах терористичного угрупування ХАМАС. Військові стверджують, що рейд поблизу району Шуджайя на сході міста Газа був здійснений силами піхоти, бойової та бронетехніки. Ізраїльські безпілотники та бойові гелікоптери забезпечували повітряне прикриття.

Теги: росія міністр Ізраїль Естонія військові Болгарія Велика Британія Україна Сектор Гази ХАМАС танки

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