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Росія має відповісти за своє варварство – глава МЗС Польщі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія має відповісти за своє варварство – глава МЗС Польщі
Збігнєв Рау відреагував на удар російських військ по селу Гроза
фото: МЗС Польщі

Міністр закликає зупинити Росію

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау відреагував на удар російських військ по селу Гроза Харківської області та закликав якомога скоріше зупинити Росію. Про це він написав у соцмережі X.

«Понад 50 людей загинули внаслідок чергового жорстокого обстрілу з боку російського агресора в Куп'янську. Росію треба якомога скоріше зупинити», – написав міністр.

Збігнєв Рау запевняє, що Росія має відповісти за своє варварство. 

Глава МЗС Польщі висловив співчуття родинам загиблих.

Нагадаємо, російські терористи вдарили по магазину-кафе у селі Гроза на Харківщині у момент, коли там проходив поминальний обід. 

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту. 

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими без вісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні.

6-8 жовтня в Харківській області будуть оголошені днями жалоби.  

Теги: соцмережі поліція міністр росія

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