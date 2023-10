Росія має відповісти за своє варварство – глава МЗС Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау відреагував на удар російських військ по селу Гроза Харківської області та закликав якомога скоріше зупинити Росію. Про це він написав у соцмережі X.

«Понад 50 людей загинули внаслідок чергового жорстокого обстрілу з боку російського агресора в Куп'янську. Росію треба якомога скоріше зупинити», – написав міністр.

Збігнєв Рау запевняє, що Росія має відповісти за своє варварство.

More than 50 people were found dead after yet another heinous attack of Russian aggressor in Kupiansk. Russia must be stopped as soon as possible and kept accountable for all its barbarism.

I pay tribute to those who lost their lives and condolences to their families.