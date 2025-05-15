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У «Резерв+» з’явилися нові відстрочки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У «Резерв+» з’явилися нові відстрочки
Відстрочки доступні для тимчасово непридатних за результатами ВЛК і сімей, де дружина або чоловік – військові й у них є дитина до 18 років
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Міноборони працює, щоб у застосунку можна було оформити всі відстрочки, які передбачені законом

У застосунку «Резерв+» зʼявилися дві нові відстрочки: для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сімей, де дружина або чоловік – військові й у них є дитина до 18 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

«Продовжуємо розширювати кількість відстрочок у «Резерв+». Наша ціль – щоб у застосунку можна було оформити всі відстрочки, які передбачені законом. І ми поступово до цього рухаємося», – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Щоб оформити відстрочку, треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку «Резерв+», вибрати пункт «Подати запит на відстрочку», а потім відповідну категорію – і згодом надійде сповіщення із результатом.

Також у «Резерв+» оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною і надійною. Для цього необхідно оновитися до останньої версії.

Заступниця міністра додала, що на фінальній стадії поява в «Резерв+» двох сервісів. Перший – відображення даних про інвалідність, а саме групи. Другий – відображення причин порушення правил військового обліку. Раніше у застосунку відображалося лише повідомлення про сам факт, а тепер користувач знатиме, що саме він порушив. Наприклад, не оновив дані або не зʼявився за повісткою.

Нагадаємо, мобілізація в Україні від початку 2025 року зазнала суттєвих змін завдяки осучасненню та цифровізації частини процесів. Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко розповіла про ключові реформи, які змінюють оборонну систему країни.

В кінці січня в Україні запустили електронні направлення через Резерв+, з 1 квітня запрацював електронний кабінет військовозобов’язаного. Минулого року Міноборони запустило онлайн-рекрутинг, що дає можливість обрати вакансії, дізнатись інформацію про бригади, командира в зручному форматі.

Як повідомлялося, у мобільному застосунку «Резерв+» у травні має з'явитися два нових типи відстрочок. Черногоренко наголошувала, що тривале стояння в чергах, «очікування за зачиненими дверима та тижні очікування розгляду заявки» – це вкрай незручно, тому головна мета – перевести процес оформлення відстрочок у зручний онлайн-формат.

До слова, Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт №13193. Він має на меті заборонити військовозобовʼязаними використовувати освіту як спосіб ухилення від мобілізації.

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Теги: Міноборони мобілізація

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