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Україна та Росія працюють над обміном тілами «6000 на 6000» – Умєров

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна та Росія працюють над обміном тілами «6000 на 6000» – Умєров
Минулого тижня голова комісії Громадської палати РФ заявив, що обмін тілами розпочався
фото з відкритих джерел

У Стамбулі сторони домовилися про обмін полоненими, передачу тіл військових та повернення українських дітей

Україна працює з Російською Федерацією над масштабним обміном тілами загиблих військовослужбовців у форматі «6000 на 6000». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Рустема Умєрова.

За словами Умєрова, домовленості в Стамбулі передбачають поетапне повернення окремих категорій військовополонених, а саме:

  • тяжкопоранених;
  • військових із серйозними хворобами;
  • молодих військовослужбовців до 25 років.

Очільник Міноборони наголосив, що процес обміну продовжиться найближчими днями. «Також триває дуже чутлива і болюча робота над масштабною репатріацією тіл загиблих воїнів. Йдеться про повернення «на щиті» понад 6000 українських захисників, які віддали життя за свободу України. Цей процес також передбачений домовленостями», – зазначив він.

Як відомо, 2 червня, на переговорах у Стамбулі Україна та РФ домовилися про обмін полоненими, передачу тіл військових та повернення українських дітей.

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.

Як повідомлялося, українці віком до 25 років повернулися з російського полону. Переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року. Усі визволені – представники рядового та сержантського складу.

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фото: telegram / Zelenskiy / Official

До слова, 23, 24 та 25 травня Україна провела масштабний обмін полоненими «1000 на 1000». Проте командир «Азова», полковник Денис Редіс Прокопенко обурився через обмін полоненими. Він зауважив, що в рамках обміну «1000 на 1000» додому не повернувся жоден військовослужбовець 12-ї бригади «Азов» «зате повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців». Редіс закликав владу шукати шляхи, які допомогли б звільнити «азовців».

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Теги: Рустем Умєров Міноборони обмін переговори

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