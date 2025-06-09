Україна та Росія працюють над обміном тілами «6000 на 6000» – Умєров
У Стамбулі сторони домовилися про обмін полоненими, передачу тіл військових та повернення українських дітей
Україна працює з Російською Федерацією над масштабним обміном тілами загиблих військовослужбовців у форматі «6000 на 6000». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Рустема Умєрова.
За словами Умєрова, домовленості в Стамбулі передбачають поетапне повернення окремих категорій військовополонених, а саме:
- тяжкопоранених;
- військових із серйозними хворобами;
- молодих військовослужбовців до 25 років.
🇺🇦 Україна дотримується домовленостей. Попри тиск і спроби маніпуляцій з боку рф - діємо чітко й послідовно, - керівник ГУР МО Буданов
Відбувся перший етап обміну полоненими в межах домовленостей у Стамбулі. https://t.co/DLlxlmmGRS pic.twitter.com/EvAQ3cOKDB
Очільник Міноборони наголосив, що процес обміну продовжиться найближчими днями. «Також триває дуже чутлива і болюча робота над масштабною репатріацією тіл загиблих воїнів. Йдеться про повернення «на щиті» понад 6000 українських захисників, які віддали життя за свободу України. Цей процес також передбачений домовленостями», – зазначив він.
Як відомо, 2 червня, на переговорах у Стамбулі Україна та РФ домовилися про обмін полоненими, передачу тіл військових та повернення українських дітей.
Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.
Як повідомлялося, українці віком до 25 років повернулися з російського полону. Переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року. Усі визволені – представники рядового та сержантського складу.
До слова, 23, 24 та 25 травня Україна провела масштабний обмін полоненими «1000 на 1000». Проте командир «Азова», полковник Денис Редіс Прокопенко обурився через обмін полоненими. Він зауважив, що в рамках обміну «1000 на 1000» додому не повернувся жоден військовослужбовець 12-ї бригади «Азов» «зате повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців». Редіс закликав владу шукати шляхи, які допомогли б звільнити «азовців».
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