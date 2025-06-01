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На Запорізькому напрямку Сили оборони нищать росіян трофейною зброєю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Запорізькому напрямку Сили оборони нищать росіян трофейною зброєю
Артилерійська установка 2С19 «Мста-С»
фото: 65 окрема механізована бригада/Facebook

Самохідну артилерійську установку 2С19 «Мста-С» росіяни покинули, тікаючи з поля бою на Харківщині

Воїни 65-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України «Великий Луг» використовують для виконання бойових завдань на Запорізькому напрямку самохідну артилерійську установку 2С19 «Мста-С», захоплену у росіян у Харківській області. Як передає «Главком», про це йдеться на сторінці 65-ї бригади у Facebook.

У бригаді зазначили, що за роки повномасштабної російсько-української війни парк Збройних сил України періодично поповнюється самохідними гаубицями, гарматами, танками та іншою бронетехнікою за рахунок російського «ленд-лізу».

На Запорізькому напрямку Сили оборони нищать росіян трофейною зброєю фото 1

На Запорізькому напрямку бійці зі 130-го батальйону 241 бригади Територіальної оборони, підпорядковані 65 ОМБр, воюють, використовуючи трофейну військову техніку ворога.

Зокрема це радянська самохідна артилерійська установка 2С19 «Мста-С», яку росіяни раніше покинули, тікаючи з поля бою на Харківщині.

На Запорізькому напрямку Сили оборони нищать росіян трофейною зброєю фото 2

«Військові 130-го бату успішно затрофеїли цього потужного залізного звіра. До речі, «Мста-С» завдяки її точності вважається «снайперською гвинтівкою» серед інших артилерійських самохідних установок і однією з кращих артилерійських установок розробки Радянського Союзу. Хоча до аналогічних зразків НАТовської техніки їй далеко», – зауважили в бригаді.

«Зараз трофейна САУ під керуванням добре навченого екіпажу 130-го батальйону чудово справляється зі своїми обов’язками нищити техніку та живу силу противника в зоні відповідальності 65 ОМБр», – кажуть військові.

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Раніше повідомлялося, що станом на 30 травня 2025 року вартість втрат російської армії починаючи з 24 лютого 2022 за приблизними підрахунками склала $95 164. 

Нагадаємо, воїни «Спецпідрозділу Тимура» Головного управління розвідки Міноборони під час весняної операції на Куп’янському напрямку знищили та уразили близько 600 ворожих підземних укриттів, дев'ять польових складів боєкомплекту, вісім переправ та завдали значних втрат у живій силі та техніці противника. 

 

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Теги: росіяни військові Міноборони

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