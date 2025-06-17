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Міноборони анонсує перебудову ВЛК: що зміниться

Максим Бурич
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Максим Бурич
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Міноборони анонсує перебудову ВЛК: що зміниться
Черногоренко: Ну навіщо їхати в Житомир, де стоїш на обліку, якщо насправді живеш у Києві 15 років
фото: Facebook / Катерина Черногоренко

Міноборони оголосило про реформу ВЛК: ліквідація корупційних схем та екстериторіальність комісій

Міністерство оборони України анонсувало комплексну реформу військово-лікарських комісій (ВЛК), яка має повністю ліквідувати корупційні схеми та усунути передумови для зловживань. За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, нинішня система ВЛК «довгий час створювала передумови для корупції», а нова модель покликана зробити її прозорою та децентралізованою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Dou.

Черногоренко підкреслила, що головною причиною корупції була «монополія» комісій, де «в одному місці поєднувалися лікарі і військові», що давало «багато можливостей для зловживань».

«Я переконана, що ця модель є вразливою до несправедливих рішень», – наголосила заступниця міністра.

Нова архітектура ВЛК передбачає чітке розділення медичної та адміністративної частин. Лікар у цивільному медзакладі лише оглядає людину, фіксує її медичні дані в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ) та засвідчує це цифровим підписом. Військова ж частина комісії деперсоналізовано оцінює ці дані, приймаючи рішення про придатність чи непридатність, без прямого контакту з військовозобов'язаним. Це унеможливить будь-які «домовленості з конкретним лікарем» та значно ускладнить підробку висновків.

Для максимальної прозорості та мінімізації людського фактора, система передбачає цифровий обмін даними та постаудит масиву даних. «Лікар не просто пише, що в людини вроджена вада серця — він формує висновок на основі обстежень, які фіксуються в системі. Підробити це майже неможливо», – запевнила Черногоренко.

Одним із кроків у боротьбі з корупцією стане відв'язування ВЛК від територіального принципу. За словами Черногоренко, завдяки новому закону, який може бути ухвалений у середині червня, дозволять обмін даними між ЕСОЗ та реєстром «Оберіг». Це означатиме, що військовозобов'язаний зможе пройти огляд у будь-якому медзакладі, що має контракт з НСЗУ, без прив'язки до місця реєстрації чи ТЦК.

«Ну навіщо їхати в Житомир, де стоїш на обліку, якщо насправді живеш у Києві 15 років», – риторично запитала Черногоренко.

У перспективі також розглядається можливість вибору зручного ТЦК для взаємодії, хоча це питання є складнішим через інертність старої системи. Проте, цифрові сервіси дозволять операторам ТЦК отримувати доступ до даних будь-якої особи за запитом, незалежно від її місця реєстрації, що значно підвищить довіру та ефективність.

Нагадаємо, у кінці червня 2025 року в застосунку Резерв+ заплановано запуск нової функції, яка дозволить користувачам сплачувати штрафи за порушення правил військового обліку. Таку заяву зробила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, назвавши це одним із «цифрових досягнень року».

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Теги: Міноборони військовозобов'язаний реформа

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