Голова Верховного суду повинна піти у відставку, – звернення Ради адвокатів



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Валентина Данішевська очолює Верховний суд з 2017 року фото: УНІАН

Звернення було прийняте на онлайн-засіданні Ради адвокатів 18 червня

Рада адвокатів України вимагає від голови Верховного суду Валентини Данішевської подати у відставку, або спростувати свої висловлювання щодо «правової традиції» не платити за послуги адвокатів та про недостатню кількість обвинувальних вироків у судовій системі.

Відповідне звернення було прийняте на онлайн-засіданні Ради адвокатів 18 червня, повідомляє прес-служба Національної асоціації адвокатів України.

Обговоривши заяви Данішевської, члени РАУ також вирішили направити звернення до пленуму Верховного суду, Ради суддів України, Вищої ради правосуддя та Асоціації європейських суддів про ухил до репресивного правосуддя в офіційній риториці голови Верховного суду.

РАУ звертає увагу на те, що хоча голова Верховного Суду формально не очолює судову систему в цілому, історично, позиція цієї особи сприймається громадянським суспільством, суддями та юристами як орієнтир в діяльності всієї судової системи. «Фактично Валентина Данішевська дала меседж про можливість зміни притаманної судам функції правосуддя на «забезпечення обвинувальних вироків», - підкреслює РАУ.

За оцінкою адвокатської спільноти, її позиція фактично дає сигнал про картбланш на винесення судами обвинувальних вироків, при тому, що адвокати систематично повідомляють про те, що судами свідомо ігноруються прогалини доказової бази обвинувачення.

«Це може призвести до знецінення всього обсягу конституційних прав і свобод людини, презумпції невинуватості, законності судових рішень, незалежності судової влади, конституційної ролі адвокатури як захисника прав громадян», - підкреслює РАУ.

Неприпустимою для адвокатури є і позиція Валентини Данішевської про те, що «в українському суспільстві сформувалася така «правова традиція або культура» - адвокатам не платити і економити на їхніх послугах».

«На фоні того, що адвокати, як судді і прокурори, є учасниками одних і тих же судових процесів, мають однакові професійні знання і витрачають той же обсяг часу і навіть більше, позиція Валентини Данішевської про економію на послугах адвокатів при 5 млн. грн. її власного доходу за 2019 рік викликає обурення адвокатів», - підкреслює РАУ.

1 червня 2020 року під час вебінару, організованого Асоціацією правників України, голова Верховного Суду Верховного суду Валентина Данішевська заявила: «Доти, доки прокуратура буде слабкішою за адвокатуру, ми не зможемо забезпечити, можливо, якісь обвинувальні вироки».

Також, коментуючи питання відшкодування адвокатам за правову допомогу вона сказала: ««Я думаю, що ми маємо бути терплячими в цьому випадку. Адже роками стягнення цих коштів (відшкодування адвокату за правову допомогу) взагалі не відбувалося. І попри те, що начебто і закон з кожним разом був все більш лояльним до стягнення витрат на правову допомогу, але традиція якась така, чи правова культура є такою, що от вважається, що ото що бере адвокат – це завжди багато. І судді тут не є виключенням - у кожного якесь своє бачення складається».