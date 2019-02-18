Експерт розповів про стратегію розвитку українського флоту трансляція



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Бєлєсков проаналізував документ «Стратегія ВМС Збройних Сил України 2035»

Сьогодні, 18 лютого, в прес-центрі ІА «Главком» Інститут світової політики провів прес-конференцію на тему «Стратегія розвитку українського флоту - сильні і слабкі сторони».

Заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков проаналізував «Стратегію Військово-Морських Сил Збройних Сил України 2035».

В тому числі він визначив сильні та слабкі сторони відповідного документу.

Трансляцію прес-конференції дивіться тут:

Нагадаємо, що незабаром у ВМС з’являться два десантні катери «Кентавр».

Також наразі в Україні сформовані Морське командування, Командування морської піхоти, змінюється організаційна структура бойових частин та частин забезпечення. Так, управління бригад надводних кораблів переформовані у дивізіони надводних кораблів, а дивізіони кораблів охорони і забезпечення - у дивізіони кораблів охорони рейду. Крім того, сформовано дивізіон та ланку суден забезпечення, які виконуватимуть виключно завдання із забезпечення функціонування корабельного складу.

Раніше повідомлялося, що на всіх малих броньованих артилерійських катерах типу «Гюрза-М» і десантно-штурмових «Кентавр-ЛК» ВМС України встановлять гідроакустичні станції німецького виробництва.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко запевнив, що Україна була, є і залишиться морською державою попри агресію Російської Федерації.