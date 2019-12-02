Експерт розповів, що очікувати у світовій політиці в останній день року



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Виконавчий директора Інституту світової політики Євген Магда

Магда роз'яснив, про що говоритимуть на зустрічі лідерів країн НАТО у Лондоні

Сьогодні, 2 грудня, в пресцентрі ІА «Главком» відбулася пресконференція Інституту світової політики на тему: «Світова політика у грудні 2019».



Під час спілкування з журналістами Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики проаналізував наступні питання: