Експерт розповів, що очікувати у світовій політиці в останній день року
Виконавчий директора Інституту світової політики Євген Магда
Магда роз'яснив, про що говоритимуть на зустрічі лідерів країн НАТО у Лондоні
Сьогодні, 2 грудня, в пресцентрі ІА «Главком» відбулася пресконференція Інституту світової політики на тему: «Світова політика у грудні 2019».
Під час спілкування з журналістами Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики проаналізував наступні питання:
- Новий склад Європейської Комісії та Україна
- Про що говоритимуть на зустрічі лідерів країн НАТО у Лондоні?
- Чи до снаги Росії бліцкриг на пострадянському просторі?
- Парламентські вибори у Великій Британії та президентські перегони у Хорватії