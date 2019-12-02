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    Експерт розповів, що очікувати у світовій політиці в останній день року

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    <span>Виконавчий директора Інституту світової політики&nbsp;<span>Євген Магда</span></span> - Експерт розповів, що очікувати у світовій політиці в останній день року
    Виконавчий директора Інституту світової політики Євген Магда

    Магда роз'яснив, про що говоритимуть на зустрічі лідерів країн НАТО у Лондоні

    Сьогодні, 2 грудня, в пресцентрі ІА «Главком» відбулася пресконференція Інституту світової політики на тему: «Світова політика у грудні 2019».


    Під час спілкування з журналістами Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики проаналізував наступні питання:

    • Новий склад Європейської Комісії та Україна
    • Про що говоритимуть на зустрічі лідерів країн НАТО у Лондоні?
    • Чи до снаги Росії бліцкриг на пострадянському просторі?
    • Парламентські вибори у Великій Британії та президентські перегони у Хорватії
    НАТО вибори політика Україна
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