Міністр енергетики озвучив умови України до контракту на транзит газу
Транзитний контракт між Україною і Росією закінчується в кінці року
Україна проти пропозиції Росії підписати контракт на транзит газу на один рік. У Києві можуть погодитися на цю умову, якщо тариф буде набагато вищий. Про це на брифінгу сказав міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.
За словами міністра, річний контракт невигідний і для європейських країн.
«Дивіться, рік є неприйнятним для України. Хоча у нас дуже проста взаємодія: якщо рік і невеликі обсяги, то відповідно тариф - дуже великий. Ми напряму пов'язуємо, по матриці, ось є такі обсяги і всього на рік, значить тариф - у 20 разів, в 30 разів більший, ніж поточний», - заявив Оржель.
Він нагадав, що згідно з європейськими правилами, замовник інфраструктури може замовити будь-який обсяг навіть на щоденній основі.
«Якщо вони будуть замовляти, то ми повинні їм надати таку можливість. Але, звичайно, від цього залежить тариф. Він буде значно більшим. Тому враховуючи інтереси і європейської, української сторони, і російської, щоб забезпечити виконання своїх договірних відносин, треба підписувати такі умови, які також забезпечують адекватний тариф на транспортування», - заявив Оржель.
Раніше стало відомо, що Молдова готується до припинення транзиту газу з РФ через Україну.
Крім того, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що газопровід «Турецький потік» буде запущено 8 січня 2020 року.
Зазначимо, що міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель допускає ймовірність того, що Україна повернеться до прямих поставок газу із РФ.
Нагадаємо, 28 листопада у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу з участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, Голови Правління ПАТ «Газпром» Олексія Міллера, керівників НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».
НАК «Нафтогаз України» заявив, що двосторонні переговори міністрів енергетики України і Росії були узгоджені з Європейською комісією.
«Укладання договору про транзит газу буде найкращою новиною для всіх залучених сторін», - вважає віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович.
У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України прокоментували двосторонні переговори України і Росії щодо транзиту газу, які відбулися 28 листопада у Відні.
Відомо, що «Газпром» може виплатити Україні 3 мільярди доларів боргу газом.
До слова, прем'єр Олексій Гончарук запевнив, що Україна не веде переговори про купівлю газу з Росії.
Джерело: РБК-Україна