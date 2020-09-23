Підвищення тарифів не вирішить проблеми «Укрзалізниці»: потрібна комплексна реформа, – нардеп



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«Укрзалізниця» має підвищувати свою ефективність і прибутковість за рахунок боротьби із внутрішньою корупцією»

«Укрзалізниця» має відмовитись від практики вирішення фінансових проблем виключно підвищенням тарифів на перевезення, потрібно подолати корупцію в компанії. Про це заявив народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко.

«Зазвичай, підвищення тарифів, коли відбувається в «Укрзалізниці» - це не тому що воно є виправданим, а тому, що в «Укрзалізниці» є проблеми, які треба вирішувати, і найкраще це вирішувати за рахунок бізнесу, за рахунок користувача послуг, яким безпосередньо є бізнес чи пасажири», - пояснив Скічко.

На думку депутата, «Укрзалізниця» має підвищувати свою ефективність і прибутковість, в першу чергу за рахунок боротьби із внутрішньою корупцією та за рахунок оптимізації витрат.

«Сьогодні, коли залізниця вкладає в тариф всі ті затрати, які несе компанія, вона автоматична вбиває бізнес, який користується послугами «Укрзалізниці»… Якщо ми будемо вкладати в тариф переплати на закупівлях «Укрзалізниці», витрати за утримання вокзалів, за утримання непрофільних активів і т.д., то в результаті ми будемо мати те, що маємо сьогодні», - вважає Скічко.

Він також наголосив, що навести лад в тарифоутворенням зможе незалежний регулятор, законодавчу основу для створення якого вже підготували депутати.

«Має бути створена Національна комісія з питань регулювання на транспорті і відповідний законопроект вже зарєєстрований в ВР. Ми найближчим часом маємо розглядати його в Комітеті, зараз же проходять консультації з основними стейк-холдерами», - повідомив Скічко.

Нагадаємо, раніше «Укрметалургпром» звернувся до НАБУ та Нацполіції з приводу корупційних схем в «Укрзалізниці», пов'язаних з перевезенням вантажів на особливих умовах, що передбачають 20% доплату за пришвидшене перевезення вантажів, в результаті чого втрати гірничодобувних підприємств перевищили 50 млн доларів.

Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян назвав істотними недоліками в роботі міністра інфраструктури сумнівну кадрову політику і масштабну корупцію в «Укрзалізниці», а також порадив керівництву Мінінфраструктури і «Укрзалізниці» пошукати фінансовий ресурс не підняттям тарифів на вантажні перевезення, а зосередитися на подоланні корупції, втрати від якої складають 15-20 млрд грн на рік.